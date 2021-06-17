الطبوبي يؤكد أن الغنوشي هو البَلِيّة وأن قيس سعيد أخطأ المرمى

الطبوبي للغنوشي : أنتَ جزء من البليّة.. تتحدث عن الموظف وأنت لم تعمل حتى دقيقتين
انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بشدة تصريحات رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، المتعلقة بعمل الموظف التونسي والتي قال فيها إن التونسي يشتغل ربع ساعة
الطبوبي، أكد في تصريح لــ »شمس أف أم » الخميس، على هامش انطلاق اشغال الهيئة الادارية لتدارس الوضع العام في البلاد، أن الغنوشي هو « سبب البليّة »، بحسب تعبيره، متوجهاً له: الي حكي على ربع ساعة خدمة نقلو انت دقيقتين ماكش تخدم فيهم
وكان رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، قد أكد في تصريح له يوم الأحد الماضي، ان « التونسيين لا يعملون بالقدر الكافي »، مضيفاً أن : البلاد لا تتقدم بالإضرابات
عفوا أخطأت المرمى هذه المرة يا سي قيس سعيد
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن « المنظمات الوطنية وطنية غصبا عن كل إنسان »، مبيناً أن الحوار الوطني قادته قامات كبرى كحسين العباسي ووداد بوشماوي ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين
ودعا المتحدث، الجميع إلى احترام أنفسهم وخاصة من لا يستطيع تقديم اي شيء للبلاد والابتعاد عن « المهاترات والغوغائية »، مستنكراً تصريحات رئيس الدولة بخصوص الحوار الوطني السابق
يأتي ذلك رداً على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي اعتبر فيها أن الحوار الوطني السابق بقيادة الرباعي ليس وطنيا
وقال الطبوبي، في تصريح لــ »شمس أف أم » الخميس متوجها بكلامه لسعيد : « عفوا أخطأت المرمى هذه المرة »، مضيفاً « نحن لا نتظر شهادة من رئيس الجمهورية أو غيره »، مؤكداً أن « من يحترمنا فإننا نحترمه و من لا يحترمنا لا نحترمه مهما كان موقعه »، بحسب تعبيره
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد خلال اجتماعه برؤساء الحكومات السابقين من بينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن الحوار لن يكون على الطريقة السابقة وأهم محاوره التفكير في نظام سياسي جديد