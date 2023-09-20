الصّحفيّة المعتقلة شذى الحاج مبارك : الظّلم في أبشع صوره

تردّدنا طويلاً قبل كتابة هذه الأسطر ، أيّ كلمات تعبّر عمّا شعرنا به ونحن نلتقي الصّحفيّة المظلومة شذى الحاج مبارك بعد ظهر اليوم في سجن المسعدين ..!؟
ثمّ اتّفقنا على كتابة أسطر تحاول تسليط بعض الضوء على المظلمة المسلّطة على الصّحفيّة المنسيّة ( تقريبًا ) شذى الحاج مبارك
هي شابّة تونسيّة لم تمسك في حياتها سلاحًا سوى القلم ومع ذلك اتُّهمت .. بالتّآمر
هي فتاة لم تعرف من المال سوى ما يكفي بالكاد لقضاء الحوائج ومع ذلك اتُّهمت .. بالتّبييض
هي متّهمة قرّر قاضي التّحقيق ( الذي قلّب أوراق الملفّ طيلة أكثر من سنتين ) الإفراج عنها ومع ذلك أُعيد اعتقالها دون تعليل ولا تفسير
هي سجينة تتابع شريط الأنباء ، الذي تهتمّ أعلى السّلطات في البلاد بترتيب أخباره ، بالصّورة دون صوت لأنّها .. فقدت ( تقريبًا ) حاسّة
ظروفها العائليّة ، وما تسلّط على والدها وشقيقها ، وأمراضها الخطيرة .. مواضيع لها أن تتحدّث عنها – إن شاءت – بعد الإفراج عنها
نداء لكلّ ذي ضمير حيّ ، لكلّ الصّحفيّين في تونس وخارجها ، لكلّ أشقّائها وشقيقاتها في الوطن
ترك الصّحفيّة شذى الحاج مبارك تعاني وحيدة حبيسة الظّلم والقهر والمرض .. هو امتناع عن إنجاد شخص في خطر
تونس في 19 سبتمبر 2023
الأستاذان :
إسلام حمزة
سمير ديلو