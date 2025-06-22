الصين تدين الهجوم الأمريكي على إيران وضرب المواقع النووية

دانت بكين بشدة الهجوم الأمريكي على إيران الليلة الماضية، مشيرة إلى أن المواقع النووية الإيرانية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة : « تدين الصين بشدة الهجوم الأمريكي على إيران وضرباتها للمنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأضاف البيان أن : تصرفات الولايات المتحدة تنتهك بشكل جسيم الأهداف والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما تزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط
ضربت الولايات المتحدة ليل الأحد 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الهدف من الضربة هو تقييد القدرات النووية للبلاد. وأعلن أن على طهران أن توافق على « إنهاء هذه الحرب »، وإلا فإن إيران ستواجه عواقب أكثر خطورة بكثير
وفي تعليقه على الهجمات الأمريكية، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن « باب الدبلوماسية يجب أن يظل مفتوحا دائما، لكن الآن… ليس هذا هو الوقت المناسب ». وفقا لكلامه، فإن الولايات المتحدة هي من خانت الدبلوماسية. وأكد أن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها ومصالح البلاد
المصدر: روسيا اليوم