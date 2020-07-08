الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي صار في مستوى غير مسبوق

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في البلاد
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بـ « تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة » في ليبيا، مع : تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك
وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء : الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا… والصراع دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي صار في مستوى غير مسبوق
كما أعرب عن قلقه من الحشد العسكري وخروقات حظر السلاح، وقال: « الأمم المتحدة ترحب بقرار مجلس الأمن حول تأسيس لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد الإنسانية في ليبيا… والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المشورة في التحقيق حول المقابر الجماعية
قبل ذلك نقلت وكالة « انترفاكس » للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تعوّل على الحل العسكري
وقال لافروف، إن الجيش الوطني الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار، لكن حكومة الوفاق لا ترغب في ذلك، معربا عن أمله في أن تتمكن تركيا من إقناعها بالتوقيع أيضا
وتدخلت تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
ويحاول الجيش الليبي دخول طرابلس في محاولة لتوحيد البلاد، متهما حكومة الوفاق بدعم عناصر إرهابية.
وتعهد القائد الليبي « بمواصلة الكفاح ضد العدوان التركي على ليبيا »، و »التمسك بالمبادئ الوطنية وطرد الغزاة الأتراك من ليبيا