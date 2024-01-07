الصحفي زياد الهاني يكتب من سجنه : أشرفُ لي أن أغادر سجني في كفنٍ على أن أغادرهُ بعفوٍ مذلٍّ

عن كشف ميديا
تلقينا من الزميل الصحفي زياد الهاني رسالة من سجن إيقافه، ننقلها نصاً
« رسالة إلى صديقي الأستاذ ماجد البرهومي الذي استعطف وزيرة العلوّ الشاهق على قناة التاسعة وطلب منها أن تنظر لي بعين الرحمة وتسحب شكواها غير القانونية ضدي، فأقول
أنا سليلُ عزٍّ تربيت في بيت عزٍّ
نتو ارثه فيه كابراً عن كابرٍ
وتربيتُ على قول الشاعر
لا تسقني ماء الحياة بذلة بلفاسقني بالعز كأس الحنظل
وأضيف، مستلهماً من حماسة المتنبي
عش عزيزاً أو مت وأنتَ كريم
بين طعن القنا وخفق البنود
أنا تربُ الندى صقر صحافيٌّ
وصمامُ العدى وغير الحسود
أنا في أمةٍ تداركها الله
غريب كصالح في ثمود
لا بقومي شرفتُ
بل شرفوا بي
وبنفسي فخرتُ لا بجدودي
شكرا صديقي ماجد
لو كنتَ تعرفني لعرفتَ أني لا أطلبُ الرحمة إلا من خالقي
وأشرفُ لي أن أغادر سجني في كفنٍ
على أن أغادرهُ بعفوٍ مذلٍّ
أو لوضع صحيّ
سأتقدم بشكوى ضد مساعد وكيل الجمهورية الذي أخضعني إلى تفتيش بدني غير قانوني وعمل على حجز هاتفي بخلاف منطوق المرسوم 115، الفصل 11، فقرة 3