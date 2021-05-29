الصادق شعبان يوجّه دعوة الى كل الدساترة

بكل لطف … اطلب من الدساترة كل الدساترة مطالب خمسة
أولا – أن يحرصوا على وحدة الحركة … أن يحذروا المبادرات التي تضعف التقدم الشعبي للدستوري الحر … فوحدة الحركة ضرورية للنجاح …و نجاح الحركة اساسي لوقوف البلاد على رجليها من جديد
ثانيا – أن يتعاونوا مع كل الوطنيين … مع كل المؤمنين بمدنية الدولة و بحداثة المجتمع … لا ندخل في خلافات ثانوية إذ الاساس هو ذلك المشروع المشترك … لسنا أعداء مهما اختلفنا … التحرير كان مشتركا … و بناء الدولة كان مشتركا… لن ننجح فعلا الاّ معهم …لن نحكم فعلا الاّ معهم … لن نعيد البلاد على السكة الاّ معهم
ثالثا – نضع كسب الانتخابات الاولوية الأولى … كسب الانتخابات البلدية القادمة … و نستعد للتشريعية من الان ، اذ من الممكن أن تكون سابقة لأوانها …و كذلك نستعد للرئاسية … المعركة أصوات… ليست الكلام فقط
رابعا – إحذروا من أخطاء الماضي … فالحزب الذي لا يرشح الأفضل يخسر ثقة الناس و مآله التقهقر … و الحزب الذي لا يعتمد الشفافية و الديمقراطية في داخله مآله الانحراف و الاندثار
خامسا – إعتبروا ان الديمقراطية مسار لا رجعة فيه … و التنافس قاعدة اللعبة في المستقبل … كسب المعركة لن يكون الاّ بكسب ثقة المواطن … و البقاء في الحكم رهين إستمرار هذه الثقة … فأحرصوا على الصورة الطيبة …و المصداقية بالصدق لا بالشعبوية
لنا تاريخ نفتخر به … لنا زعماء لن ننساهم أبدا … قدمنا الكثير لتونس… اخطاؤنا كانت تافهة أمام نجاحاتنا … عرف التونسيون ذلك الا من كان مريضا بالحقد و الكراهية
دعوة إليكم جميعا ايها الدستوريون … و ايها الوطنيون … رجوعنا على الساحة ضروري … ليس لنا فقط و انما لتونس كلها… و هو رجوع مطلوب شعبيا … و رجوع قوي … هذه الثقة الكبرى قد عادت … واجبنا ان نحافظ عليها بثوابتنا القديمة … و بنظرة مجددة لمجتمع يتطور بسرعة و يتعولم