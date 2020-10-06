الصادق شعبان يكتب : لا تيأسوا …معا سوف نعود 

ديمقراطية الطبول
ديمقراطيتنا اليوم ديمقراطية طبول – جمع طبل ، لا مكان فيها لموسيقى السنفونيات
اليوم في تونس، اذا اردت ان تنجح ، إرفع صوتك كالطبل ، لا يهمك إن كان ما تقول أجوف ، فالصوت يكون أضخم كلما كان الطبل أجوف
سوف تترك عند الناس صياحك و ضجيجك و عنتريتك ، و إن أمكن لك ، ضف بعض الشتم و بعض الكذب …و الكثير منهم يفتحون أفواههم و ينبهرون
نحن الآن في عصر الفوضى ، او في عصر الضوضاء إن أردت
الشعبوية أصبحت اليوم في تونس الطريق للانتصار … كسب الانتخابات … بعد الانتصار ، و بعد الفوز بالمقاعد ، لا يبقى للناس الا الطبل ، قويا في صوته أجوف في بطنه
في كل المجتمعات و عبر التاريخ ، عندما تدقّ الطبول تغيب السنفونيات … يتخمر الناس ، يتحمسون ، و ينزلون للحلبة … و بعد المعركة يرون ان الطبل أجوف ، غير قادر على تحسين أحوالهم و تحقيق طموحاتهم
السياسة في المجتمعات الراقية سنفونيات … سنفونيات البناء المتوازن الهادئ
الغرب ارتقى الى مرتبة السنفونيات … نحن ما زلنا في مرتبة دق الطبول
أود أن لا أخطئ أن قلت أن بن خلدون قال » البربر تجمعهم بطبل و تفرقهم بعصا » … « الطبل » و « العصا » هما رمز الثقافة السياسية التي سادت عندنا … فمتى نخرج من ثقافة الطبل ، و لا نحتاج إلى العصا … تعود الكفاءات للحلبة السياسية … دون طبول و دون عصا ، تصنع سنفونية المستقبل و تخطط لنمو حقيقي و راقي لهذا الوطن العزيز
لا تيأسوا …معا سوف نعود
الدكتور الصادق شعبان