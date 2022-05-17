الشياطين تكمن في كل التفاصيل

حين نستمع إلى أتباع السلطان قيس الأول نلاحظ أنهم قسموا هذا الشعب إلى ملائكة وهم أتباع مولاهم…وشياطين وهم من قالوا وسيقولون لا لمولاهم…فإذا كانوا هم من الملائكة فالسلطان من يكون يا ترى؟؟ ما هذا الذي يجري في البلاد…ما هذا الذي نصنعه بالعباد في قرن تبحث فيه بعض الأمم عن تنظيم سفرات سياحية إلى المريخ والقمر…شخصيا قلتها وكتبتها ما حدث يوم 25 جويلية لم يكن صدفة ولم يكن وليد أحداث صنعت مبررات ما حدث…أكاد أجزم أن ما حدث قد يكون صنع في غرف مظلمة…وكل ما وقع قبله من أحداث وتعطيل وتراخي في جلب التلاقيح ورفض نصف أعضاء الحكومة… وعرقلة عملها…وقطع الطريق أمام كل مشاريع القوانين…كلها كانت مبررات صنعت على مهل وبطريقة لا أحد يتفطّن أنها ستذهب بنا إلى « الانقلاب »…فختام كل المبررات كان حرق بعض مقرّات الحزب الحاكم والايهام بتطوّر نسق الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي يصبح تفعيل الفصل 80 الذي أعلن مولانا سابقا أنه لا يفكّر في تفعيله أصلا ضرورة (هنا يكمن بيت القصيد في الايهام بعدم اللجوء لتفعيل ذلك الفصل وان اللجوء إليه كان ضرورة املتها الأحداث ) درءا للكارثة وإطفاء للحريق الذي قد يأتي على ما تبقى من الدولة…كل ذلك وحسب قراءتي كان مخططا له وفي ختامه تُفتك الدولة ممن يحكمها بحجة انقاذ البلاد من الفتنة وتصبح في يد حاكمها الجديد الأوحد الاحد…وأظنّ وأكاد أجزم في ما أظنّ أن مبررات ما حدث يوم 25 جويلية وقع التخطيط له قبل حتى انتخابات 2019…خلاصة قولي لا أحد من الملائكة في هذه البلاد…فالملائكة يهربون من أرض دستورها الحقد…فهم مطالبون بتأشيرة دخول إلى بلاد « شيطانها » يكمن في كل التفاصيل…فيوم 25 جويلية وقع اختياره لرمزية مقصودة….وكل ما سيأتي سيدور حول رمزية ذلك اليوم….ومنها محو تاريخ السابقين وصناعة وكتابة تاريخ من لا تاريخ لهم
سلامة حجازي