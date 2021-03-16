الشعب هو الغاية وهو الرهان

لقد كان من أبشع ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة ومما أفسدها اشتراء ذمم فئات هشة من الناخبين، هشة في أوضاعها الاجتماعية حتى ليسهل شراء أصواتها بمقابل تافه، وهشّة في وعيها حتى إنها لا تدرك إطلاقا أن الانتخاب مسؤولية وأن صوتها هو الذي يحدّد وضع شعب وبلد بأكمله. وهي إلى ذلك هشة من جهة انتماءاتها حتى إنها لا تدرك أن الانتماء الأول الذي يعلو على كل الانتماءات والذي يحمي المواطن هو الانتماء الوطني وليس الانتماء الحزبي أو الإيديولوجي ولا الجهوي ولا غيرهما من الانتماءات ما قبل الوطنية
لقد تساءل كثيرون منذ بداية الثورة وحتى قبلها عما إذا كانت الديموقراطية مطلبا شعبيا فعليا وعما إذا كان الشعب قد بلغ مستوى من الوعي يخوّل له أن يختار الاختيار الأسلم والأصلح وأن يتحمّل مسؤولية اختياره وتبعاته. وعندما رأينا خلال الدورات الانتخابية السابقة عددا من أفراد هذا الشعب يساق إلى الانتخاب سوقا إما بشراء أصواتهم بمقابل لا قيمة له ماديا أو تحت تأثير خطاب دعائي لا علاقة له بالسياسة وبالحكم المدني ولا يحمل مشاريع تخدم تطلعاته وتعبر عن مطالبه، وإنما هو خطاب يتوسل بالديني ولا يخرج على أساليب الترغيب والترهيب من أجل غايات سياسية مصلحية، قلنا هذه وضعية تعرفها كل مسارات الانتقال الديموقراطي الهشة وسيتمّ تجاوزها بتطور التجربة الديموقراطية وبالعمل التوعوي
ولكن من الواضح أن من الأحزاب ما لا يرغب لهذا الوعي أن يرتقي لأن في ارتقائه تهديدا لمكاسبها وهي التي طالما استخدمت أسلوب شراء الذمم مستفيدة من الإمدادات المادية التي يرى الجميع أثرها في الواقع عيانا ودون مواربة ولكن لا أحد في أجهزة الدولة المسؤولة عن مثل هذه الملفات يجيبنا عن سؤال من أين لهم هذا؟ لا أحد يبدو مهتما للمال الفاسد المستعمل في الانتخابات والمذكور صراحة في تقرير محكمة المحاسبات وكأن لا أحد يهتم لما يعنيه ذلك من إمكانية وجود قوى أجنبية تتحكم في العملية الانتخابية عبر الوسائط الذين يمثلونها في بلادنا
لذلك لا تمرّ مناسبة دون أن نرى ممارسات تمعن في إهانة الشعب وفي الاستهانة به وحتى في إذلاله من خلال تجاهل أوضاعه المعيشية الصعبة وصرف النظر عن مطالب أبنائه وعن معاناتهم للبطالة والتهميش مقابل تمكين الموالين والأنصار من الشغل والامتيازات بشتى أنواعها. وبسبب هذا الفشل السياسي وهذا الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة تحت حكمهم، نرى أن نسق الوعي الشعبي بخطورة الفساد وبأن الحزب الذي اعتقده محصنا بخطابه الديني عن الفساد قد أصبح أكثر الأحزاب مدعاة للشك في فساده بدأ يتزايد بعيدا عن الانتماءات الحزبية والإيديولوجية، كما بدأ ينتصر على شتى الإغراءات التي تمارسها هذه الأحزاب المتنفّذة وذات التمويلات غير الخاضعة للمحاسبة
ومما يبدو شاهدا على ذلك أن كل عمليات التحشيد المتسلحة بشتى الإغراءات التي عمد إليها الحزب الحاكم في عملية استعراض العضلات التي قام بها هذه المدة لإرهاب معارضيه وللدفاع عن ذراعه الإيديولوجي والتمويلي والاستخباراتي اتحاد علماء المسلمين ولرأب الصدوع داخل صفوفه ولاستعادة مكانة الشيخ المتهاوية لم تفلح إلا في تحشيد أتباعه ومريديه، أما الشعب فإنه لم يعبّر إلا عن رفض متزايد وعن إدانة لهذه الممارسات التي لا تدلّ إلا على استهتار بمعاناته من الفقر والوباء. ويظل هذا الوعي الشعبي في حاجة إلى التطوير في اتجاه الحسم مع كل الفاسدين والمتحالفين معهم ومقاطعتهم عبر الصندوق الانتخابي
وهذا ما على كل القوى المدنية والنخب المثقفة أن تراهن عليه في قادم الأيام. عليها أن تدرك، إذا كانت تؤمن حقا بالبناء الديموقراطي، بأن المرجع الأول والأخير هو الشعب وبأن المراهنة على الشعب هي المراهنة الصحيحة والتي تستحق أن يبذل من أجلها الجهد وأن يوجه نحوها العمل. على هذه القوى أن تتوجه نحو تنمية انفعالات السخط المتزايدة تجاه منظومة الحكم والحزب الفاعل فيها وتحويلها إلى وعي عقلاني قابل للانتظام في حركة رفض تتوسل بالأساليب والآليات التي يتيحها النظام الديموقراطي
على هذه القوى المدنية أن تدرك أن ترك الشعب لمصيره مع انعدام القوى الفاعلة والمؤطرة للشعب أمر على غاية الخطورة. فتنامي مشاعر السخط بسبب كل المعاناة التي يعيشها يوميا مع مشاعر اليأس والإحباط يمكن أن يولّد رد فعل لا يعلم أحد طبيعته وقد يخطئ اتجاهه فيسبب فوضى تهدّد السلم الاجتماعية. كما يقع على عاتق المنظمات الاجتماعية العمل على تطوير وعي منخرطيها من المطالبات المهنية التي لا تلقى استجابة، وإن لقيتها تظل دون تنفيذ، إلى الوعي بحقيقة المتسببين في هذه الأوضاع التي تهدد البلاد وكل مؤسساتها الاقتصادية بالانهيار والإفلاس حتى يتم التخلص منهم بالوسائل والآليات التي يتيحها النظام الديموقراطي. وأخيرا على هذا الشعب أن يتحمل مسؤولية نفسه، وخاصة على الفئات الشابة وتلك التي آثرت دائما الوقوف على الربوة باختيار الصمت والامتناع عن الانتخاب. على هؤلاء أن يدركوا حجم الضرر الذي ألحقوه بتونس وبشعبها بمواقفهم تلك وبعدم تحملهم المسؤولية والحال أنهم هم أكثر المعنيين بالوضع بما أنهم في الغالب من الفئات الشابة صاحبة المطالب وصاحبة الشأن في مستقبل البلاد
زهية جويرو