الشعب التونسي لن يقبل غير العز بديلا

حرصا على متابعة عمل المراكز المفتوحة في كامل تراب الجمهورية في افتتاح أيام التلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد-19، تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأحد 8 أوت2021، إلى مركز التلقيح بمعهد فرحات حشاد برادس
وقام رئيس الدولة بجولة بالمركز واطلع على سير العمل فيه والإجراءات المتخذة لتهيئة أفضل الظروف ضمانا لحسن سير عمليات التلقيح
وتوجه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية ولكافة المتدخلين في أيام التلقيح المكثف، وثمن حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية
وأكد رئيس الدولة على أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا