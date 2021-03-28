الشرعية الشعبية أقوى من الشرعية الانتخابية

أيّ مسؤولية لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية، وفي تسفير الشباب التونسي إلى سوريا وليبيا والعراق ليُقاتلوا مسلمين باسم الإسلام، وفي إرسال بناتنا إلى الإرهابيين الدواعش ليقُمن بما يُسمّونه ب »جهاد النكاح » حسب فتوى القرضاوي وليَعُدن بعد بضعة سنوات مصحوبات بأطفال لا يعرفون آباءهم، وفي العمليات الإرهابية في فندق سياحي بسوسة وفي متحف باردو، والقائمة طويلة؟
هناك جوابان اثنان عن هذا السؤال: جواب رسمي يقول بأن حركة النهضة بريئة من كل هذه الجرائم بدليل أن القضاء يُبرّئ ساحتها في كل واحدة منها، وجواب نابع من قناعة شعبية عامّة يُؤكّد أن النهضة هي المسؤولة الأولى عن كافة العمليات الإرهابية غير أن أحد القضاة القريب جدا جدا من الحركة طمس الحقائق وأخرج النهضة من كل هذه القضايا : كالشعرة من العجين
الحقيقة بكامل تفاصيلها لن نعرفها إلّا عندما يُغادر هذا القاضي ساحة القضاء، وعندما تُغادر النهضة ساحة الحكم
في الأثناء، وخلال العشر سنوات من الحكم النهضاوي في تونس، نزلت نسبة النمو من 5+ إلى 8-، وازدادت نسبة البطالة من 14% إلى 18%، وتطورت نسبة التداين من 38% إلى 90%، وقفزت نسبة عجز الميزانية من 1% إلى 11.5%
وعلى المستوى السياسي، « نجحت » حركة النهضة، بوسائل الترغيب والترهيب، في تحطيم المعارضة بشكل ممنهج نتج عنه القضاء على أحزاب المؤتمر والتكتل والنداء وتحيا تونس، وها هو قلب تونس في الطريق، لتبقى النهضة المؤسسة التونسية الثرية الوحيدة على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العام بالبلاد
كل ذلك باسم « الشرعية ». ذلك أن حركة النهضة، بحصولها على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، استولت على المجلس النيابي حتى أن الغنوشي أصبح يتصرّف في البرلمان كما يتصرّف في حزبه أو في بيته، مانعا المعارضة من التحرّك. كما استولى على الحكومة بتدجينها وإدخال رئيسها بيت الطاعة مثلما فعل في السابق مع الشاهد. وأصبح بذلك امبراطورا ومالكا فعليا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى ما يشوب علاقاته من شوائب في مناوراته في بعض المسالك القضائية، وبالإضافة أيضا إلى وضع يده على جزء كبير من السلطة الرابعة، وخاصة منها أهم المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية
عبارة « الشرعية » هي من أجمل عبارات اللغة، ومن أجمل المبادئ والقيم السياسية والأخلاقية. لكن استعمالها بشكل سطحي وخبيث يُفقد كل معانيها، وتُصبح كلمة الحق التي يُراد بها باطل
الشرعية الانتخابية هي أعلى أنماط الشرعية (الشرعية الثورية، الشرعية التوافقية…). ذلك أنها تأتي مباشرة من الشعب فردا فردا عن طريق صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة
وهنا يأتي العامل الأول الذي يُضعف تلك الشرعية. فهل كانت الانتخابات الأخيرة نزيهة ؟ مؤشرات عديدة تدل على أنها لم تكن كذلك. وليست أقلّها أهميّة فضيحةُ تقرير محكمة المحاسبات التي بيّنت بالحجة والأرقام التجاوزات الخطيرة والتي ترقى إلى درجة الجرائم المُسجّلة خلال الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب، وخاصة منها الحليفان الحاليان حزبا النهضة وقلب تونس
أما العامل الثاني الذي يُضعف أكثر تلك الشرعية فيتمثّل في الأداء
فبخصوص حزب قلب تونس، فالجميع يعلم أن حملته الانتخابية كانت ترتكز بالأساس على معاداة الإسلام السياسي، ومعاداة حزب النهضة، ومعاداة راشد الغنوشي بالاسم. ونذكر جميعا تلك الرسالة الشهيرة التي وجّهها نبيل القروي إلى الغنوشي والتي نعته فيها بنعوت لم يسمعها من أحد قبله ولا بعده
وبالتالي فإن نواب هذا الحزب الذين ارتموا بين أحضان النهضة وأحضان الغنوشي بالذات، لم يعودوا يُمثّلون أحدا من ناخبيهم الذين أصبحوا ينعتونهم اليوم بالخيانة وبالتخلي عن وعودهم والتزاماتهم. هؤلاء النواب لا يُمثّلون اليوم ناخبيهم، بل هم يُمثّلون أنفسهم فقط
وأما بخصوص حركة النهضة، وكما أسلفنا في بداية المقال، فإن شرعيّتهم الشعبية قد هوت إلى الحضيض، بعد ما أبدته من قلة الكفاءة في تسيير شؤون الدولة طيلة عشر سنوات، وبعد ما أظهرته من انعدام الوطنية بمساعيها المُتكررة لنسف أسس الدولة التونسية المدنية الحديثة، وبعد أن غنمت من أموال الشعب « بما يُرضي الله » إلى حد امتلاك رئيسها لثروة تُقدّر ب2.700 مليار، حسب آخر الأخبار. ماذا بقي من شرعية؟
إذن، فرغم الشرعية الانتخابية، فإن حزبي النهضة وقلب تونس قد فقدا بكل وضوح الشرعية الشعبية، وأصبح وجودهما عبئا على المجلس وعلى التونسيين
وإذا أضفنا إلى ذلك ما افتقدته حركة النهضة من دعم من تركيا وقطر، الدولتين اللتين تخلّيا عن مساندة الدواعش تحت ضغط أوروبا والخليج ومصر، فإننا نفهم أكثر رقصات الديك المذبوح المُتمثّلة في محاولات تمرير محكمة دستورية على المقاس في الوقت الضائع
فعلى القوى الوطنية أن تُطلق صفارة انتهاء المقابلة بهزيمة الفساد والظلامية
بقلم منير الشرفي