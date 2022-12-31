الشرطة العدلية تحتفظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت 31 ديسمبر أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية تمكنت يوم أمس الجمعة 30 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد « هندسة » مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي
كما تشير الأبحاث إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال
وأوضحت الوزارة أنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ »ملف انستالنغو » و »ملف جمعية نماء » و ملف التسفير
و بحسب مصادر لزميلتنا « بيزنس نيوز » ، يتعلق الامر بعبد الكريم سليمان العضو السابق بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية وعضو جمعية نماء تونس . و يشتبه بقيام المشتبه فيه بايداع أكثر من 100 مليون دينار في تونس من تدفقات مالية مشبوهة من الخارج
وأفادت « بيزنس نيوز » بأنه يشتبه في تورط عبد الكريم سليمان في استثمار الأموال وترويجها بتونس تحت غطاء شركات مشبوهة وفتح حسابات بنكية مباشرة بعد 14 جانفي 2011