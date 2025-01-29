الشبكة التونسية للحقوق والحريات تصدر بيانا تضامنيا مع سهام بن سدرين

بعد دخول السيدة سهام بن سدرين في إضراب جوع منذ 16 يومًا دفاعًا عن حقها في الحرية والكرامة الإنسانية، وبعد تدهور حالتها الصحية الذي أدى إلى نقلها إلى إحدى المستشفيات وإيداعها بقسم العناية المركزة في وضعية جسدية ونفسية حرجة، تُعبر الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن تضامنها المطلق مع سهام بن سدرين، وتحمّل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن أي تبعات خطيرة تهدد حياتها
🔺تطالب الشبكة السلطات برفع الظلم عنها والإفراج الفوري عنها، وتندد بالانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها سهام بن سدرين، و التي طالت كذلك أبناء الشعب التونسي من قبل سلطة الانقلاب الشعبوية
🔺كما تُشير الشبكة إلى قرار التمديد في احتجازها دون إعلامها مسبقًا ودون مبرر قانوني، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوقها. كما لا يفوت الشبكة التذكير بتضامنها الكامل مع جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، نساءً ورجالًا، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. و تُدين الشبكة سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها سلطة الانقلاب، والتي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وقمع الحريات الأساسية
🔺وتؤكد الشبكة التونسية للحقوق والحريات على استمرارها في النضال إلى جانب الشعب التونسي من أجل استعادة مكاسب ثورته وتحقيق العدالة والحرية. وتدعو جميع القوى الديمقراطية والمعادية لكل الرجعيات إلى توحيد الجهود من أجل مقاومة الاستبداد وبناء مستقبل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويضمن الكرامة للجميع
تونس في 29 جانفي 2025
الشبكة التونسية للحقوق والحريات