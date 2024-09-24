الشبكة التونسية للحقوق والحريات تدين إيقاف الناشطة مودة الجماعي و تدعو إلى الإفراج الفوري عنها

على إثر إيقاف الناشطة مودة الجماعي، إحدى القيادات الشبابية التي شاركت في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة المنظمة من طرف الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وبعد أن تعمدت السلطات الجهوية بقابس تتبع الناشطة واقتيادها لإقليم الحرس الوطني في مرحلة أولى ثم منطقة الشرطة بقابس، فانه يهم الشبكة أن
🔺تدين أولا بشدة إيقاف الناشطة مودة الجماعي، دون أي أدنى احترام لإجراءات التتبع بما يقتضيه استدعاء المعنية بالأمر وتعتبر أن هذا الإجراء يمثل تصعيدًا خطيرًا من سلسلة كاملة تنتهجها السلطات بلا هوادة في إطار ممارسات التضييق المتواصلة التي تستهدف الناشطين والناشطات المعارضين محاولة إخماد أصواتهم ،ن عبر الترهيب القضائي
🔺تطالب الشبكة ثانيا السلطات المعنية بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات العدلية في حق مودة الجماعي وفي حق جميع الموقوفين/ات على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلميين ولتمسكهم،ن بمتعهم،ن بكامل حقوقهم المواطنية
🔺تدعو الشبكة ثالثا إلى ضرورة وضع حد لسياسات الإسكات بالقضاء والترهيب بالعقاب والممارسات القمعية التي تستهدف الحريات العامة وخاصة منها الناشطين والناشطات بالشبكة وجمعياتها
الشبكة التونسية للحقوق والحريات