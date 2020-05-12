الشاعرة آمال موسى تُصِرّ على تونس دون قطرة دم

اللعبة السياسيّة في تونس أصبحت مسألة حياة أو موت.وبشكل أكثر وضوحا فإن اللجوء إلى الاغتيالات وارد جدا خصوصا أن العنف لم يتوقف في حياتنا السياسية لحظة وأصبح خاصية ثابتة وآلية من آليات ممارسة السياسة.
لا تسامح مع أي عملية اغتيال ممكنة. كل السّلامة للسيدّة عبير موسي ولكل مستهدف بالقتل الجبان
لو حصل أي اغتيال لا سمح الله سينتهي أمر رئيس الحكومة السيّد الفخفاخ . لا نريد لبنان القديم في تونس الثائرة. لا نتوقع من الفخفاخ معجزة اقتصاديّة ولكن نصر على تونس دون قطرة دم وهذه مسؤوليته أولا وأخيرا . فالأوراق مختلطة حاليا بشكل ماكر وبائس
الشاعرة آمال موسى