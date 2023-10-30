السيسي و بايدن يتفقان على زيادة و تسريع تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير ومتواصل

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهدا، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير ومتواصل، فيما شهد عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة عبر مصر ارتفاعاً ملحوظاً اليوم
وصرّح البيت الأبيض بأنّ بايدن تحدث إلى السيسي بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وأطلعه على الجهود الأميركية لضمان عدم توسع رقعة الصراع الدائر في غزة
وتعهد بايدن والسيسي بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير وفوري، اعتباراً من اليوم وعلى نحو متواصل. وفي وقت سابق حثت الولايات المتحدة إسرائيل، الأحد، على حماية المدنيين في غزة وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور
وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس بايدن أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة دفاع إسرائيل عن نفسها لكن بطريقة تتماشى مع القانون الدولي الذي يكفل حماية المدنيين. وشدد بايدن أيضاً على أهمية « تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة » حيث تشهد الإمدادات نقصاً كبيراً في القطاع المحاصر
بدوره، صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي بأنّ الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي
وذكر أن السيسي أكد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، لافتاً إلى أن الرئيسين توافقا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة
وأوضح أن السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، وأن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي أكد رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، وأنه أعرب عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات في ما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية
حماس تدعو مصر لاتخاذ : موقف حاسم
من جهتها، دعت حركة حماس، الأحد، مصر إلى اتخاذ « موقف حاسم » لتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط انتقادات بشأن وتيرة وصول الإمدادات الحيوية إلى المناطق الفلسطينية
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، في بيان : لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا »، مضيفاً: « نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت
زيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة
وشهد عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة عبر مصر ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الأحد
وقال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود بغزة، هشام عدوان، لـ »العربي الجديد » إنه دخل إلى قطاع غزة 47 شاحنة منذ صباح اليوم في زيادة واضحة عن الأيام السابقة. وأضاف أن عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ بداية إدخال المساعدات ارتفع إلى 131 شاحنة
يشار إلى أن الشاحنات تنتقل من الجانب المصري إلى معبر العوجا وكرم أبو سالم الإسرائيليين للتفتيش من ثم يجري إدخالها لقطاع غزة، وفق ما أكد مصدر أمني مصري بمعبر رفح البري لـ »العربي الجديد » في وقت سابق