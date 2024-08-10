السيد منذر الزنايدي يؤكد أن قيس سعيد استعمل هيئة بوعسكر للإنتخابات للسطو على الإرادة الشعبية

نشر مساء اليوم ومنذ دقائق السيد منذر الزنايدي ، المترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة ، البيان أسفله للرأي العام على صفحته الرسمية بالفايسبوك
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بعد اطلاعي على المظلمة الكبيرة الصادرة عن هيئة الانتخابات في حقي وحق المترشحين الجديين وحق الشعب التونسي، يهمني أن أعلن للتونسيين والتونسيات رفضي واستنكاري للقرار الجائر المتعلق بإسقاط ترشحي رغم استيفائي لكل الشروط وتوجهي للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية. وثقتي كبيرة أن القضاء الإداري سوف يكون كعادته في مستوى سمعته وفيا لفقه قضائه وأنه سوف يكون منصِفاً لكافة المترشحين لأن الخروقات جسيمة ولا تحتاج لتأويل بل إنها تشكل انتهاكا صارخا للحق والقانون وقيم الجمهورية وستبقى وصمة عار تلاحق مقترفيها وجريمة لا تسقط بالتقادم
كما أني أتعهد بمقاضاة كل من سيثبت تورطه في تزييف الإرادة الشعبية
اليوم، لم يعد هناك أدنى شك في أن قيس سعيد قرر أن يغير الشعب بهيئة الانتخابات، فهي التي تنتخب وتختار وتقصي من تشاء…قيس سعيد استعمل الهيئة للسطو على الإرادة الشعبية التي تتجه لمعاقبته طمعا في تعبيد الطريق أمام خماسية جديدة من المعاناة واليأس والإحباط والانهيار الشامل
أعيد التأكيد أخواتي إخواني، أبناء شعبنا الحبيب، أنني منكم ومعكم في هذه المحنة القاسية وسوف نتجاوزها بعزيمة الرجال والنساء وكلنا ثقة في إحلال التغيير الحقيقي وقد وفرنا له بحول الله وبدعمكم وصمودكم كل شروط وأسباب النجاح والانتصار في معارك الحق والإنقاذ والإصلاح
اليوم سقطت الشعبوية أخلاقيا وسياسيا، وغدا ستسقط قانونيا وشعبيا
ربي يحفظ تونس
محمد المنذر الزنايدي