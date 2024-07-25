السيد المنذر الزنايدي يدعو التونسيين إلى مشاركته في بناء : جمهورية الأمل

نشراليوم السيد المنذر الزنايدي ، المترشح لرئاسة الجمهورية ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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من أجل : جمهورية الأمل
إخوتي، أخواتي، أبناء وطننا الحبيب
تمر اليوم 67 سنة عن إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري بتونس. يوم غير مجرى التاريخ في وطننا الحبيب وحول التونسيين من رعايا إلى مواطنين والحكم المطلق السلطوي إلى إرادة شعب تتجسد من خلالها قيم المواطنة والكرامة والحرية والمساواة
هنيئا لنا جميعا عيد الجمهورية، علينا استثمار هذه المناسبة لنستحضر أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وأن سياسة التقسيم والتخوين والترهيب التي تعيشها بلادنا اليوم، إضافة إلى كل مظاهر تفكك الدولة والسعي المحموم إلى التمديد في معاناة التونسيين عبر حرمانهم من قول كلمتهم في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، هي مخاطر تتهدد مكاسب الجمهورية التي تحققت بفضل نضالات أجيال قدمت في سبيلها تضحيات غالية ونفيسة، وفي ذات الوقت عوائق تحد من قدرة المجموعة الوطنية على مجابهة الأزمات متعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا بعد سنوات من حكم الرداءة والشعبوية
الجمهورية ليست نظام حكم فحسب، هي يفترض أن تكون أيضا نمط عيش يوفر لكل تونسي وتونسية الحق في حياة كريمة تشمل الحق في السكن، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية، والحق في الخدمات العامة، والحق في الشغل، والحق في الأمن
الجمهورية الحقيقية يفترض ألا تتخلى عن أبنائها ولا تميز بينهم، وألا تتخلى عن سيادة الوطن وألا تفرط في شبابها وكفاءاتها الذين هم عنوان استمرارها وقوتها ومناعتها
إخوتي، أخواتي أبناء وطننا الحبيب
ونحن نستقبل انتخابات مصيرية، أدعوكم اليوم للمساهمة في الواجب الوطني للإنقاذ والإصلاح حتى نعزز مبادئ « جمهورية الأمل » التي ما أحوجنا إليها جميعا. هي جمهورية تستعيد الروح التي انبنت عليها منذ 67 عاما وهي تغيير حياة الناس نحو الأفضل. هي جمهورية تعيد للفرد كرامته وثقته وحريته وللمجتمع أمنه واستقراره وتوازنه وللدولة هيبتها وكفاءتها وعدلها
« نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام »
ربي يحفظ تونس
المنذر الزنايدي