السلطة «تتعثر في محاربة الاحتكار»… أين الدور التعديلي للدولة؟

بشّرنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة بعرض بيع كميات وصفها بالهامة من المواد الغذائية المدعمة المتأتية من عمليات المراقبة التي تم تنفيذها في المدة الاخيرة وذلك بداية من يوم أمس
في نفس السياق، تبث وسائل الإعلام بمختلف محاملها المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية، الى جانب صفحات فايسبوكية «ملتزمة» بطبيعة الحال انباء سارة عن نجاح ابناء المؤسسة الأمنية والهياكل الرقابية في وزارة التجارة وغيرها في حجز كميات مهمة من المواد الغذائية الأساسية «المحتكرة» لدى لفيف من «البارونات» والتجار واصحاب المخازن الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وهي في المحصلة نتائج وانجازات يتوجب تثمينها والتنويه بها وحتى المطالبة بمضاعفة الجهد بشأنها للضرب بقوة على ايدي المتلاعبين بقوت التوانسة، في انتظار المرسوم الموعود لتشديد العقوبات على المحتكرين فدور الدولة ضروري في مثل هذه الحالات لتعديل الاسواق وحماية السلم الاجتماعي واسس العيش الكريم
اللافت في الأمر اليوم ان هذه «الانتصارات» محدودة ويكفي جمع وطرح كميات المحجوز بعملية حسابية بسيطة للتأكد من انها لا تفي بالحاجة ولا تعيد توازن العرض والطلب في السوق، ويزداد الأمر دقة وحساسية كي لا نقول خطورة ونحن على ابواب شهر رمضان
ليس ذلك فحسب، تبين بالكاشف أن كثيرا من العمليات والاعلانات بدت «استعراضية» اكثر منها عمليات ردع ووقاية بالخصوص وذات جدوى حيث انها تعاملت مع بعض الوضعيات بصراحة بتجاوز للأبعاد الإنسانية والاجتماعية وعمق الأزمة في البلاد وهو ما برهن عليه استقبال رئيس الجمهورية نفسه تلك المرأة التونسية التي تعرضت لردع قانوني ـ قد يكون جائزا اجرائيا وفي المطلق ـ لكنه لم ينتبه الى حق هذه التونسية في العيش الكريم
إضافة الى كل هذا، سبق لنقابات عمالية، اجل نقابات اجراء تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ان استنكرت ما تعرضت له مصانع للعجين، واصدرت بيانات توضح فيها ان الروايات السائدة حول اتلاف المنتوج المخصص للسوق التونسية ولاستهلاك بني البشر ليست صحيحة وكل ما في الأمر اتلاف منتوج لا تتوفر فيه مواصفات الجودة
وطبيعي هنا ان ينتفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للدفاع عن منظوريه وان يعبر بجرأة عن «إدانته المداهمات التي تستهدف مؤسسات قانونية لإنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وحملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي» واعتبر ذلك امرا غير مقبول بل ومرفوضا تماما كرفضه ايقاف بعض أصحاب هذه المؤسسات
وطبيعي ايضا ان يؤشر اتحاد الاعراف واصحاب المؤسسات القانونية الى ان : حملة المداهمات والايقافات أدخلت اضطرابا على أداء هذه المؤسسات وأساءت إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا وخلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم
وخلص الاتحاد الى ان هذه الأجواء خلقت أزمة ثقة وأثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق وهو ما نرصده بالفعل كل يوم في كامل تراب الجمهورية وخصوصا في تونس الكبرى الى جانب وضع قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية
في قفص الاتهام والحال أنها ضحية باعتبار الصعوبات المالية الكبيرة التي تعيشها
وبلغ الأمر برئيس غرفة تجارة المواد الغذائية بالجملة القول بأن : المداهمات تحصل وكأننا في اسرائيل والايقافات عشوائية
وفي تقديرنا، فإن مربط الفرس كما يقال يوجد في الجزء الأخير من البيان الأخير لمنظمة الاعراف حيث نقرأ بوضوح أن : الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع وانما أزمة في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها
ووفق بعض الروايات التي يتوجب على السلطة تكذيبها إن لم تكن صحيحة، وجود صعوبات في التوريد و«الخلاص بالحاضر» وهو شرط يتمسك به «الخارج» في غياب السيولة واحتياطي العملة الصعبة
لقد بان بالكاشف أن السلطة سواء أخذناها بمنظور الاستمرارية واعتبارها نتاج انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والتشريعي والتي هي امتداد لمنظومات الحكم المتعاقبة منذ ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة، أو قيمناها منذ 25 جويلية الماضي، هي بكل موضوعية عاجزة عن فك شيفرة ما يحصل في البلاد اليوم ولا يمكن على هذا الاساس اتهام السلطة بالتقصير ـ ذاك حدها ـ أو شيطنة رجال الأعمال في ظرف دقيق تحتاج فيه تونس لكل أبنائها المخلصين
إن حلحلة الأزمة في الحاضر والتأسيس لمستقبل سليم يمرّان بالضرورة عبر الاستفادة مما تمت مراكمته على مر العقود في دولة الاستقلال
إن من بين الوظائف الكبرى للدولة، التعديل والتدخل في اللحظة الحاسمة لقطع الطريق امام المضاربين والمحتكرين والمتاجرين بحقوق التونسيين ومقومات عيشهم الكريم
رجال الأعمال ليسوا ملائكة وليسوا شياطين، ولنأخذ بكلامهم هذه المرة ولتوفر السلطة / الدولة كميات استثنائية من المواد الغذائية الأساسية وضخها في السوق كما كان يحصل من قبل، ألم تكن الدولة تضخ البطاطا والحليب واللحوم والسمك وحتى الاضحية؟ وليحتفظ كل محتكر ومضارب بالسميد والفارينة والارز ونحن على ابواب فصل الصيف وحرارته التي تتلف كل شيء
بقلم:مراد علالة