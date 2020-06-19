السفير الألماني لدى ليبيا يبحث تداعيات الوضع الراهن مع نائب رئيس مجلس النواب

نائب رئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير الألماني لدى ليبيا لبحث تداعيات الوضع الراهن
تلقى معالي نائب رئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، الجمعة، اتصالا هاتفيا من السفير الألماني لدى ليبيا السيد أوليفر اوفتشاكيف، وذلك لبحث تطورات الوضع الليبي والأزمة الراهنة
وناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مع السفير الألماني تداعيات إعلان القاهرة وإمكانية استئناف الحوار الليبي، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
وقال الدكتور أحميد حومه إن المكالمة الهاتفية مع السفير الألماني تضمنت مناقشة نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه كبار المسؤولين هناك
وأكد حومه للسفير الألماني دعمه لجهود روسيا الاتحادية الرامية لتفعيل الحوار الليبي وفقا لإعلان القاهرة وما تضمنته بنود اتفاق مؤتمر برلين
وثمن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية الهادفة للوصول إلى تسوية سياسية بين أطراف الأزمة الليبية من خلال دعمها لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين وجهودها الدبلوماسية المضنية في هذا الخصوص
وسبق أن أعلنت ألمانيا تأييدها لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بالحوار السياسي
وكالة الأنباء الليبية