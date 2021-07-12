السعودية تضع ثقلها لمساعدة تونس على مجابهة وباء كورونا

تجسيدا للمحادثة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يوم الجمعة 9 جويلية 2021، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، استقبل رئيس الدولة، عشية اليوم الإثنين 12 جويلية 2021 بقصر قرطاج، سعادة الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، الذي كان محمّلا برسالة شفوية من حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
وأفاد سعادة سفير السعودية بتونس، خلال اللقاء، بأن حضرة خادم الحرمين الشريفين وجّه بدعم تونس بشكل عاجل بـــما يلي لمعاضدة جهودها في مواجهة الانتشار السريع لجائحة كوفيد 19
مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا،
190 جهاز تنفس اصطناعي،
4 ملايين كمامة طبية،
150 سريري طبي مهيأ بأجهزة عناية مركزة،
50 جهاز مراقبة للعلامات الحيوية،
500 ألف قفاز طبي،
180 جهاز قيس للنبض،
25 مضخة أدوية وريدية،
15 منظار للحنجرة بتقنية الفيديو،
5 أجهزة تخطيط القلب،
319 جهاز مكثف للأكسجين
وتناولت المحادثة، أيضا، علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها مستقبلا لا سيّما عبر مساهمة المملكة العربية السعودية في إقامة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان
وحمّل رئيس الدولة سفير المملكة العربية السعودية بتونس نقل فائق شكره وبالغ تقديره على هذه المبادرة الكريمة لحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.