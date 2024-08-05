السجن ثمانية أشهر ضد نزار الشعري وعبد اللطيف المكي مع الحرمان من الترشح مدى الحياة

قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق كل من عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التاثير على الناخب
أكدّ عضو هيئة الدفاع في ملّف ما يُعرف بقضية « التزكيات » المحامي مختار الجماعي، أنّه عَلم مساء اليوم من خلال مصادر متطابقة، بصدور أحكام بالسجن بـ 8 أشهر والحرمان من الترشح مدى الحياة ضدّ كلّ من عبد اللطيف المكي و نزار الشعري، وذلك بعد أن قرّرت هيئة الدائرة الجناحية الصيْفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في وقت سابق اليوم، حجز ملف القضية المتعلقة بشبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية 2024 للنظر في مطالب الدفاع
وأضاف الجماعي في تصريح لإذاعة جوهرة اف أم، مساء اليوم، « أنّه لم يتّم التصريح رسميًا بهذا الحُكم عبر ناطق رسمي أو جهة رسمية من المحكمة، كما أنّه لم يتم إعلام هيئة الدفاع رسميا بتفاصيله، مضيفا بالقول « إنْ صحّ هذا الحكم فهو نُقطة سوداء في التاريخ السياسي وفي تاريخ القضاء، حسب تعبيره، وهيئة الدفاع ستَطعن في هذه الأحكام بالإستئناف » باعتبار صدورها حضوريا في حقّ مُنوّبيه، حسب تعبيره
كما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بالسجن لنفس المدة اي ثمانية أشهر مع الاكساء بالنفاذ العاجل في حق المرشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار
وبخصوص المتهمين الموقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي فقد قضي في حق ثلاثة منهم بالسجن مدة ثمانية أشهر وبالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الرابع.