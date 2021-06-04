قررت حركة الشعب مقاضاة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الزيادة في أسعار المواد الأساسية وخاصة الزيادة المشطة في سعر مادة السكر، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، بدر الدين القمودي
و اعتبر القمودي، في تصريح لإذاعة « جوهرة أف أم » الجمعة، أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يتجرّأ على القيام بهذه الخطوة دون ضوء أخضر من حزامه السياسي ومن داعميه، وذلك في إشارة إلى تصريح النائب عن النهضة عماد الخميري الذي نفى فيه علم الحركة بقرار الزيادة
المتحدث أكد أن النهضة تريد أن تتنصل من مسؤوليتها وهي مدعوة لإثبات عدم علمها بهذا القرار، مبيناً أن اليات مواجهة قرارات الزيادة متعددة لإبطالها قانونيا و قد تصل إلى اللجوء للقضاء، وفق قوله
الزيادة في الأسعار : بدرالدين القمودي يؤكد أن حركة النهضة الإخوانية تتنصل من مسؤوليتها
04/06/2021 |
قررت حركة الشعب مقاضاة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الزيادة في أسعار المواد الأساسية وخاصة الزيادة المشطة في سعر مادة السكر، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، بدر الدين القمودي