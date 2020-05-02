الرفيقة لبنى الجريبي … أو كيف تصبح « ثوريا » في ثلاث خطوات

الشارع سينتفض، هذه حتمية
شعبنا الجائع سيأكل من لحم من جوعوه … قريبا
ولكن، هل ستكون هبة الناس عملا ثوريا ؟ يجيبكم نواب الصدفة وثوار « الفرارات » والطامعين في منصب والجهلة ان أي مطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان انما هي رجس من عمل الشيطان المعادي للثورة « المجيدة » وتعديا على نتائج انتخابات 2019 النزيهة جدا
أن خروجكم في الشوارع واكتساح الساحات هو إنقلاب من « ايتام فرانسا » على ثوار قطر وتركيا حيث الديمقراطية والمساوات والكرامة تنبت بين قواعد الامريكان
اتريدون اسقاط حكومة تتحدث باسمها الرفيقة لبنى الجريبي التي ليس لها أي نوع من انواع العلاقة بفرنسا واوروبا ودوائر الليبيرالية المتكالبة؟
سننتفض على سلطة حاكمة تمثل تحالف الاستعمار والتخلف من ايتام فرانسا الى جواري قطر الى حريم تركيا الى مخصيي بريطانيا الى مرتزقة أمريكا…لأننا ابناء هذه الأرض ولا ملجأ لنا ألا ظل الزيتون وجريد النخل…تونس الغالية
لسنا معنيين ان نكون ثوريين على شاكلة المسوخ التي بدأت تستشعر نهايتها ولا حاجة لنا لنصبح مرتزقة للمستعمرين … نحن الباقون
الدكتور رافع طبيب
الصورة : الرفيقة « الثورية » لبنى تحت حراسة الإخوان بن سالم والحمامي