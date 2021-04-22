الرعب الذي يحياه الخوانجية هو أنهم يعرفون أن الحساب سيكون عسيرا

هذا التخبط والخوف بل الرعب الذي يحياه الخوانجية…سببه أمر بسيط، وهو أنهم يعرفون جيدا خطورة ما فعلوه بتونس هذه السنوات العشر الأخيرة…ويعرفون أن الحساب سيكون عسيرا
أما من طبعوا مع الخوانجية من بعض حقوقيين وبعض يساريين وبعض ديمقراطويين وبعض ثورجيين، فهم الآن نوعان، نوع ما يزال متمسكا بخطئه، ونوع بدأ يتراجع ويعي حجم الدمار الذي بلغناه بسبب سذاجة أو سوء تقدير
ومع ذلك، فهؤلاء ليسوا مصابين برعب الخوانجية، هم فقط منزعجون مما يتصورونه عودة « رموز الاستبداد » أو التلويح بتدخل أمني مباشر في الحكم
وشتان بين جرائم دولة وسذاجة أو سوء تقدير…وشتان بين رعب وانزعاج
بقي الانتهازيون، وهؤلاء لا أذكرهم لأنهم دوما مع المنتصر…وهم أحقر الجميع
الدكتورة ألفة يوسف