الرخيصة بشرى بلحاج حميدة لاعقة حذاء بن علي ليلة سقوطه

لم أكن أرغب في التعليق على ما حدث مؤخرا من لغط حول بشرى بلحاج حميدة وموقف البعض من الحزب الدستوري الحر ولكن مهاتفة الغنوشي لها لم تترك مجالا للصمت الذي أصبح في هذه الحالة خيانة، المهاتفة لم تكن للتنديد بما جاء على لسان التبيني لأن موقف الغنوشي من المرأة هو أشنع ممّا ذكر النائب وأردأ وأمامكم النصوص التي تفضح المستور، والذي أراه أن المهاتفة كان القصد منها تشجيع بشرى على التمادي في الخصومة المفتعلة التي تشن من قبل بعض النسوة على عبير موسي وحزبها، الذي أعلمه أن بشرى وإن كانت محسوبة على الطيف المعارض قبل 2011 إلا أنها كانت من النوع المستأنس بحيث لا أذكر لها موقفا شبيها بالمواقف التي عبرت عنها هذه الأيام والذي يذكره الجميع أنها أعطت ثقتها كاملة في المرحوم ابن علي ليلة مغادرته الوطن هذه الأولى والثانية دخلت بشرى البرلمان تحت لافتة الباجي ولم نسمع لها اعتراضا على خيانة هذا الأخير لناخبيه بتوافقه مع الغنوشي بل واصلت العمل معه في صمت إلى أن عينها رئيسة لجنة مقابل 50 ألف دينار كان من بين مستشاريها فيها الهنتاتي والثالثة تخصّ جمعية النساء الديمقراطيات التي ترأستها بشرى لفترة وهي جمعية مهتمة بمسائل المرأة كالمهر والبظر والإرث وغير ذلك بجانب الرقص والغناء ولم يكن لها موقف سياسي معارض لنظام المرحوم ابن علي لأنها كانت تحصل منه على منح شخصية واحدة منها كشفها عالم الاجتماع سامي بن نصر ومبلغها 50 ألف دينار اليوم خرجت هذه الجمعية بلا حياء لتساند بشرى في حربها المعلنة على الحزب الحر الدستوري نيابة عن الغنوشي، حتى لا نطيل الكلام لأن ما في الجراب كثير أقول المعركة اليوم بين طرفين الأوّل منهما الفرع المحلي للإخوانجية وأذياله المعلنة والخفية والثاني دعاة الدولة المدنية والمحافظة على مكاسب دولة الاستقلال وتطويرها في اتجاه قيم العصر وهؤلاء يقف على رأسهم الحزب الدستوري الحر الذي أظهر في ظرف أشهر قليلة من وجوده في البرلمان من القدرة والشجاعة في ردّ غائلة تتار العصر وهمّجه ما لم تستطعه كل القوى التي تدعي الوسطية والمدنية وكانت موجودة في المجلس السابق طوال خمس سنوات وعلى هذا الأساس يتحدد الخصوم والأصدقاء فخصومنا هم كل من يقف في صف الإخوانجية ليمكنهم من أسباب النجاة فتجده تارة يشوّش علينا بافتعال مشاكل جانبية كما حدث الآن أو باقتراح جبهات أو أحزاب تحمل شعاراتنا ولكنها مكلفة بتفتيت جبهتنا وتخريب وحدتنا أما أصدقاؤنا فهم كل الذين يعتبرون أن خلاص البلاد ممّا هي فيه مرهون بالتخلص من الإخوانجية أوّلا وقبل كل شيء لأن الأذيال سيبقون أذيالا فالبارحة كانوا في التجمع واليوم في حجر الغنوشي وغدا سيلعقون حذاء صاحب السلطة
أنس الشابي