الرجل « التيّاس » و ليلة النص

صحّة شريبتكم
هذا النصّ نشرته في مثل هذه الليلة من السنة السابقة، غير أنّي غيّرت جواهره وبدّلت مكامنه، وعدّلت منازله ليكون نصّا جديدا
ليلة النص
« ليلةَ النصّ »، ذهب مختار إلى الشيخ « النَّصّاني » الذي اختصّ منذ الثورة في قضاء شؤون أهل الحيّ ليلة النص من رمضان، فقد احتكر إخوانه في الله رؤية الهلال والعشر الأواخر وعيد الفطر، يمتلكون حقوق ملكيّتها وأصولها التجاريّة.
رجا مختارٌ الشيخ الذي لم يتجاوز نصف تعليمه الابتدائيّ، أن يتوسّط له عند أصهاره ليسترجع نصف دينه الغاضبة في دار والدها ولم يمرّ على زواجهما إلاّ نصف شهر، فقد برّحها ضربا لملوحة الشربة التي يزرطها عادة بنصف ملح، وطلّقها ثلاثا في حالة سكر لأنّه لم يشرب إلاّ نصف « شربه »، يكفي فتوى من عنايته لتعود الأمور إلى نصابها
– يا شيخ ليلة النص ملكك من زمان، وعائلة « المرا » أكيد تقدرك، أنت السميد وما أدراك وقدرت عليه
– الحمد لله، فتوانا ضاربة، وأنت جئت في وقتك، « المرا » بطبعها ناقصة في دينها وفي عقلها، هي نصف ويلزم ترجع لدارها : ليلة النص
– فسّرلي، معناه يرجع لي منها نصف، والنصف الآخر؟
– يعمل الله، الفتوى تحكمها ظروف، لازم وصفة ربّانيّة تنصّ على شرعيّة استعمال نصف واحد أو نصفين حتّى يكون الاستعمال حلالا شرعا
– يعيشك سيدي الشيخ، بجاه ها الليلة، رجّع لي النصفين
شمّر الشيخ على ساعديه إلى النصف تفاعلا مع ليلة النصّ، مشى ملكا بإحساس رجل ونص، يتبعه مختار آملا في استرجاع النصفين
كان الشيخ يقنع العائلة وحبّات كسكس النص تتناثر من فمه، والإدام يسيل على ذقنه ويده ممسكة بلحمة كلٍّ غيرِ نصف، ويعلمها أنّه لا يؤخذ بتطليق السكّر لأنّه ليس فيه نَص وغير منصف، أبدت العائلة موافقة غير مشروطة أفرحت مختارا، نودي للفتاة، فإذا هي « قمر ليلة أربعتاش »، اِرتبك الشيخ، وصادته رعشة في نصفيه، وسرعان ما استأذن مختارا في كلمة على انفراد
– اسمع، خبّرني الهلال الآن أنّ رجوع طليقتك لا يكون إلاّ برجل « تيّاس » يتزوّجها بعقد شرعيّ لليلة واحدة لتعود بعد ذلك إليك بعقد آخر، الموضوع ليس فيه نَص، إنما هي عادة الأجداد
– تيّاس !؟ من أين؟
– الهلال اقترحني أنا، والليلة بالذات تبرّكا بليلة النصّ، خير البرّ عاجله
– سامحني سيدي الشيخ تتزوج بمرتي باسم أنك شيخ، رجوليتي ما تسمح لي، وقدري وشرفي
– الموضوع ربّاني لا يمكن عصيانه
– وتتزوّج نصف واحد ؟
– نصف، اِحشم، شيخ كامل يتزوج بنصف، معقول هذا ! ؟
– ليلة وحدة، كلمة رجال؟
– يعطيك إيمانك يكون رجوع مرتك بليلة واحدة مع شيخ مقتدر، على الأقل بمدة فيها نص: نص شهر نص عام…، كل ما نزيد ليلة تزيد البركة، فهمتني
– باهي، أعطيني على الأقل شويّة سميد
الدكتور توفيق العلوي