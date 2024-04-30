رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تتضامن مع شوقي الطبيب، المحامي والعميد الأسبق للمحامين

رسالة تضامن
مع العميد شوقي الطبيب، المحامي والعميد الأسبق للمحامين
تحية وبعد
على إثر دخولكم في اعتصام وإضراب عن الطعام بدار المحامي بتونس العاصمة، احتجاجا على تواصل الاعتداءات والتضييقيات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة وعلى جملة التضييقيات والإجراءات التعسفية في حقكم شخصيا، تتوجه لكم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للتعبير عن
• تضامنها معكم في الدفاع عن حقكم في عدم التعرض للتعسف وفي التمتع بحريتكم وحقوقكم الأساسية
• تضامنها مع كل المحاميات والمحامين الذين تعرضوا للتبعات أو التضييقيات على خلفية قيامهم بدورهم وأداء رسالتهم وممارسة حرياتهم
• تأكيدها أن الحق في الدفاع أساس ضمان المحاكمة العادلة وأنه لا عدالة دون محاماة حرة ومستقلة تلعب دورها كاملا في الذود عن الحقوق والحريات وفي ضمان وتكريس المحاكمة العادلة
• تذكيرها بما نبهت له سابقا من كون استهداف المحاماة يمثل جزءا من مظاهر الانحرافات التسلطية ومن مساعي تصفية المكاسب الديمقراطية والحقوقية لبلادنا
• دعوتها جميع منظمات المجتمع المدني المناضلة وغيرها من القوى المدنية والسياسية الديمقراطية إلى الوقوف ضد كل هذه الأشكال من الانحرافات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان