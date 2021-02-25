عند لقاءها اليوم بالسيد رئيس الحكومة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو هشام المشيشي الى الاستقالة
دعت اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تقديم استقالته وفتح الطريق لحوار وطني يضمّ الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلّين ينتهي إلى تكوين حكومة انقاذ وطني تعهد لها مهام محدّدة تشتغل على الملفات الكبرى والاصلاحات المستعجلة للخروج من الأزمة
واعتبرت الرابطة، في بيان لها، مساء الخميس، أن الاقالات والاعفاءات المتسرعة واستبدال الاطارات العليا في الدولة بالولاءات ومزيد تلغيم الأوضاع على غرار ما حصل في وزارتي الداخلية والعدل والاستمرار في الهروب إلى الامام لن يساهم في حلّ الأزمة
في سياق آخر، طالبت الرابطة المشيشي ، بكشف الحقيقة والمحاسبة وعدم الخضوع للضغوطات التي تمارسها بعض الاطراف السياسية لقبر الحقيقة حول ملفات الفساد والاغتيالات السياسية، وذلك بعد صدور تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل والذي ثبت فيه تورط 16 قاضيا من بينهم بشير العكرمي، و الطيب راشد