الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع المحاميتين اسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق

تولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 28 و29 سبتمبر 2023 الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة الأستاذتين المحاميتين اسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق على قاضي التحقيق من أجل تداول كل منهما اعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية « التآمر على أمن الدولة » ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي. وتأتي هذه الإحالة على خلفية تمسك الأستاذتين عضوتا هيئة الدفاع عن المتهمين بحقهما في التعبير عن مواقفهما القانونية والمبدئية بخصوص تطورات تلك القضية
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تجدد تضامنها مع الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي ومطالبتها بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم فهي تعبّر عن
• تضامنها الكامل مع الأستاذتين المحاميتين اسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق ومطالبتها بوقف التتبع ضدهما
• اعتبارها هذه الإحالة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية
• اعتبارها هذه الإحالة محاولة جديدة من السلطة لاستهداف المحاماة قصد ضرب دورها في اقامة العدل
• تمسّكها باستقلالية القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ومطالبتها السلطة بالكف عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين
• دعوتها القوى المدافعة عن حقوق الإنسان لتوحيد الصفوف للتصدي للتدهور المتواصل في أوضاع الحريات وحقوق الإنسان