الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر الإعتداء على عبير موسي اعتداءا على كل التونسيات

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النيابة العمومية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالقيام بالإجراءات القانونية التي تستوجبها حادثة اعتداء النائب بالبرلمان، الصحبي صمارة، بالعنف الشديد على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والتي قالت الرابطة أيضا إنها تعرضت إلى « حركات تمس من كرامتها الشخصية » قام بها خلال الجلسة العامة النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف
ولاحظت الرابطة، في بيان لها اليوم الخميس ( اقرأه أسفله ) ، أن الاعتداء على موسي « يعد تكريسا مفضوحا للعقلية الذكورية المتخلّفة والمرتبطة بتيّارات سلفيّة متطرّفة ما فتئت تنتهك القيم الإنسانية، كما يؤشر إلى المستوى المتدني الذي وصل إليه سلوك بعض أعضاء مجلس نواب الشعب »، وفق نص بيان المنظمة
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بقية مكوّنات المجتمع المدني، إلى : صياغة موقف مشترك يهدف إلى صيانة حقوق الإنسان وإلى مباشرة الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من مارس العنف في حق النساء عامّة
وكانت أحزاب ومنظمات ونقابات مهنية، انتقدت أمس الأربعاء واليوم الخميس، حادثة الاعتداء على عبير موسي ونائب آخر من كتلتها ودعت إلى التحرك الفوري وإيقاف المعتدين