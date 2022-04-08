الرئيس يرسم مربّع الحوار ويدشّن الحملة الانتخابية لمشروعه

رحم الله الزعيم الحبيب بورقيبة… لم يكن ثمّة أفضل من ذكرى رحيله الـ22 لبيان الخيط الأبيض من الأسود كما يقال، وهي سُنّة حميدة دأب عليها حكّام تونس الجدد بعد 2011، فقد نشأت أحزاب وتضخّمت شخصيات سياسية على هامش الذكريات السابقة واستثمر كل على طريقته الرأسمال الرمزي لـ«المجاهد المستبّد» والأهم في ذلك الأمل في انفراج الأزمة وتحسّن حال البلاد والعباد
أمس الأول، الأربعاء 6 أفريل 2022 أحيى التونسيون ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة أحد أبرز رجال الكفاح التحريري ضد الاستعمار وأحد أبرز بناة دولة الاستقلال وأوّل رئيس للجمهورية الأولى التي ما نزال نبحث عن بديلها الديمقراطي الاجتماعي، وكانت اللحظة مناسبة ليكتشف التونسيون والعالم أيضا تقدّما حاصلا في المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد انه «تم تحديد المواعيد لتعود السيادة إلى الشعب لا أن تكون هذه السيادة وهمية يتحدّثون عنها ويتمسّحون على أعتاب السفارات الأجنبية» وقال بوضوح : نحن نصنع التاريخ ونتطلع إلى المستقبل بخطى ثابتة بناء على ثوابتنا وفكرنا المستنير
ولئن كانت «الثوابت» و«الفكر المستنير» استمرارا واستئناسا بالدور التاريخي لبورقيبة وزعماء آخرين في تحقيق الاستقلال والقرارات الوطنية التي جاءت غداته على غرار تعميم التعليم ومجانية الصحة ووضع مجلة الأحوال الشخصية واعتبار أن ذلك كان ثورة حقيقية عمل بورقيبة من خلالها على تغيير وجه تونس وفق قيس سعيد، فإن «صناعة التاريخ» اليوم في ظل الجغرافيا الصعبة، تطرح العديد من التحديات والإشكاليات التي كان من المفترض أن يفكّكها ساكن قرطاج ويجيب عنها بالوضوح الضروري، غير أنّه ـ كعادته ـ أضفى الغموض على كل ما وضّحه
رسائل بالجملة
وحسنا فعل الرئيس قيس سعيد بتأكيده على السيادة ورفض أيّ تدخل أجنبي فتونس «ليست إيالة ولا تقبل بتدخل القناصل الأجانب» والتعامل مع الأجانب يتم كما ينص عليه القانون الدولي و«كما تنص عليه كرامتنا واستقلالنا» على قدم المساواة، لذلك يجب اعتبار أن هذا الموقف لا يتعلق بالدولة التركية فقط وإنما بكل من تخوّل له نفسه من «الأشقاء» أو «الأصدقاء» التطاول على بلادنا وتقديم الدروس والوصفات الجاهزة لها
بقي أن المضمون السياسي في إطلالة رئيس الجمهورية في روضة آل بورقيبة برمزيتها والموجّه للداخل التونسي يحتاج كما أسلفنا للوضوح والتوضيح، فالإصداح بأن الحوار قد انطلق فيه مبالغة أو استباق للأمور ورسم لمربع تحرك الجميع، صحيح أننا ضد «العودة إلى الوراء» ـ 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011 ـ وأنه لا قيمة قانونية وسياسية وأخلاقية على الإطلاق لعودة البرلمان المنحل افتراضيا أو واقعيا لأنه انتهى في تقديرنا منذ زمن بعيد، لكن لقاء رؤساء عدد من منظمات المجتمع المدني فرادى، وعدم الكشف عن فحوى اللقاءات أو الاختلاف في نقل ما نُوقش خلالها لا يمكن البتّة اعتباره انطلاقة لحوار وطني علاوة على عدم وجود جدول أعمال ومنهجية عمل وقائمة للمشاركين
إن الإجابات التي قدمها رئيس الجمهورية وبصفة قطعية وسط الأنصار، تحرج «الأطراف» المحتمل مشاركتها في الحوار لأن فيها ما يمكن، أو يتوجّب طرحه على طاولة النقاش
إن الإصرار على سبيل المثال على جعل «مخرجات» الاستشارة الافتراضية المثيرة للجدل قاعدة الحوار الوطني المزعوم قد تثير تحفظ الجهات الأقرب والأكثر تفاعلا مع ساكن قرطاج وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض هذه الاستشارة
ثانيا، يتفّق الجميع تقريبا في المشهدية التونسية في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهيئة الدستورية التي يجب أن تبقى، هي بشكلها الحالي «ليست مضمونة» وليست قادرة على إنجاز استحقاق انتخابي سليم وشفاف ونزيه يُخرج البلاد من أزمتها، لكن استباق الرئيس للحوار وطرح تغير التركيبة يثير المخاوف ويعيد إلى الأذهان موضوع المجلس الأعلى للقضاء الذي ننتظر بعدُ بصمته، دون أن ننسى وضعية هيئات أخرى معنية بالانتخابات وعليها وفيها تحفظات بالجملة ووضعيات استثنائية طالت أكثر من اللزوم كهيئة الاتصال السمعي البصري/الهايكا وهيئة حقوق الإنسان «النائمة» وهيئة مكافحة الفساد : المغلقة
مخاوف مشروعة
ثالثا، إن تبشيرنا بأن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية يضرب في العمق جدوى الحوار، فكلنا يتذكّر أن النقاش العام السائد منذ أمد بعيد كان حول ما يعرف بـ«العتبة» والنقاش حول ضرورة الترفيع في نسبتها المائوية حتى نتجنب التشتت في البرلمان وبالتالي الدخول في التصويت على الأفراد والحديث عن سحب الوكالة وعن القرعة بين من يقع تصعيدهم محليا وجهويا ووطنيا وتنفيذ ما سمي بـ«البناء القاعدي» فهذا يستوجب بالفعل الحوار لأن لاشيء سيمنع «الكناترية» من العودة إلى البرلمان
والحوار رابعا لا ينجح بالفاشلين، لذلك طبيعي أن يقع منع أو استثناء «اللصوص والانقلابيين» الذين حكموا البلاد طيلة عقد من الزمن وتسبّبوا في ما نحن فيه، لكن لا يمكن القفز على حقيقة أنه ثمّة في تونس من يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، على حد قول شاعرها أولاد أحمد، ولا معنى لتجاهل قوى وشخصيات مدنية وسياسية لها من الشرعية الكثير، النضالية والثورية والتاريخية والوطنية وغيرها رغم انحسار شرعيتها الانتخابية التي لا يمكن بأي حال أن تكون المرادف الوحيد للديمقراطية
خامسا، إن الجزم بأننا ماضون في تنفيذ بقية أركان خارطة الطريق وتنفيذ الاستفتاء دون توضيح إن كان الأمر يتعلق بالفعل بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد يخرجنا من المنطق الديمقراطي إن جاز القول ويغذّي المخاوف من الانفراد بالرأي والاستبداد
في النهاية، قد نجد أنفسنا في نهاية السنة أمام برلمان جديد على قاعدة نظام انتخابي جديد ودستور جديد ليتعايش مع رئيس جمهورية منتخب قبل زهاء ثلاث سنوات وفق منظومة تشريعية ومؤسساتية مختلفة إن لم تكن متناقضة وهو ما يجب أن يكون أيضا على طاولة الحوار الذي لن يُكتب له النجاح في نهاية المطاف إذا لم يقترن بإجابات اقتصادية واجتماعية وقيمية تنقذ البلاد والعباد مما نحن فيه بعيدا عن الشعبوية وبيع الأوهام أو الوصفات الجاهزة
بقلم: مراد علالة