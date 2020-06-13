وصل ظهر اليوم إلى العاصمة الجزائرية فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار “عقيلة صالح ” والوفد الرسمي المرافق له الذي يضم معالي رئيس ديوان مجلس النواب السيد ” عبدالله المصري ” و رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ” مصطفى المقرعن ” واللواء ” عون الفرجاني ” رئيس هيئة القضاء والسيطرة ، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين ومعالي وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد ” عبدالله بليحق ” فإن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من فخامة الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة و“إعلان القاهرة ” لإنهاء الأزمة الليبية
الرئيس الجزائري سيسعى مع نظيريه المصري والتونسي حتى يكونوا يدا واحدة لحل الأزمة الليبية
قال فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مؤتمر صحفي له، بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، قمنا بزيارة الجزائر بناء على دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمناقشة ما يجري في ليبيا، ومناقشة كيفية حل الأزمة الليبية
فخامته تابع : وقد صرح الرئيس الجزائري بكل وضوح بأنه مع ليبيا ورهن إشارة الليبيين، وسيسعى مع الرئيس المصري ونظيره التونسي حتى يكونوا يدا واحدة لحل الأزمة الليبية
وأوضح صالح : الرئيس الجزائري أكد أيضًا أنه اضطلع على المبادرة التي قدمناها وتم إعلانها في مصر، وسيبذل قصارى جهده من أجل لم شمل الليبيين، وجمعهم على طاولة الحوار، والوصول لحل وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عصر اليوم السبت، فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي يزور الجزائر لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية
وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن تبون استقبل عقيلة صالح، والوفد المرافق له، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المحادثات والملفات التي تناولتها
وتابعت أن الزيارة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية، موضحة أنه كان في استقبال صالح، بمطار الجزائر العاصمة، رئيس المجلس الشعبي الجزائري سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه خلال هذه المقابلة، جدد رئيس الجمهورية : موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية
وبدوره، نوه رئيس مجلس النواب الليبي ب »الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقةوذكرت وكالة الأنباء الجزائرية
وحسب البيان، قال “شنين” في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صالح سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في ليبيا