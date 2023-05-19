الرئيس الأوكراني يصل جدة في زيارة مفاجئة لحضور القمة العربية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إلى مدينة جدة لحضور القمة العربية في السعودية
وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: أبدأ أول زيارة أقوم بها على الاطلاق إلى المملكة السعودية، لتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك علاقات أوكرانيا مع العالم العربي
وذكر الرئيس الأوكراني أنه سوف يبحث قضايا : السجناء السياسيين في القرم، والاراضي المحتلة بصفة مؤقتة، وعودة شعبنا، وصيغة السلام، والتعاون في مجال الطاقة
وأضاف أن السعودية : تلعب دورا ملموسا، ونحن على استعداد لنقل التعاون بيننا إلى مستو جديد
ولي عهد السعودية: المملكة مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة جامعة الدول العربية اليوم الجمعة إن المملكة مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
وأضاف : نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا
وتابع قائلا إنه يأمل في أن تؤدي عودة سوريا إلى الجامعة العربية إلى انتهاء أزمتها