الرئاسة السورية تنفي نبأ مغادرة بشار الأسد دمشق

نفت الرئاسة السورية كل الأخبار المتداولة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق أو قيامه بزيارات خاطفة لدولة أو أخرى
وأكدت الرئاسة في بيان أن « الرئيس السوري يتابع عمله ومهماته الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق »، مشددة على أن كل ما تم تداوله في هذا الصدد لا أساس له من الصحة
ونوّهت إلى أن تلك شائعات « غاياتها مفضوحة وليست بجديدة »، مشيرة إلى أن « بعض وسائل الإعلام الأجنبية » اتبعت هذا النمط من : محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية
وشددت الرئاسة على أن : كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري
تنفي تقدم قوات المعارضة في ريف دمشق
بينما تفيد الأنباء بتقدم قوات فصائل المعارضة السورية على محاور عدة في أنحاء البلاد، تقول وكالة الأنباء السورية الرسيمة الرسمية (سانا) خلاف ذلك
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله : تقوم بعض الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية بنشر مقاطع فيديو عبر قنواتهم الإعلامية، من ساحات وشوارع لمناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات، والادعاء بأن عناصر التنظيمات الإرهابية قد سيطروا عليها، كل ذلك بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم
وأضاف المصدر العسكري: وحدات قواتنا المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية تنفذ إعادة تموضع وانتشار، تبعاً للخطط والأوامر العسكرية
ونقلت الوكالة عن هيثم غنيم رئيس بلدية « جديدة عرطوز »- والتي تقع في محافظة ريف دمشق على بعد 17 كيلومترا غرب دمشق – قوله إن: الحياة طبيعية في البلدة، لكن الشائعات الكاذبة دفعت المواطنين للتوافد إلى الأفران والمحال التجارية
كما نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قوله : إن القوات الجوية الروسية الموجودة في سورية تواصل مساندة الجيش السوري في القضاء على الإرهابيين