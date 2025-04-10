الدّستوري الحرّ يندّد بالتّعتيم الإعلامي التّامّ على نجاح المسيرة الوطنيّة التي نظمها

على إثر نجاح المسيرة الوطنيّة التي نظمها الحزب في شارع الحرّية يوم أمس الأربعاء 09 أفريل 2025 بمناسبة إحياء الذكرى87 لأحداث 09 أفريل 1938 تحت شعار : الحريّة للتوانسة
فإنّ الحزب الدّستوري الحرّ
1- يُثمّن التّفاعل الإيجابي مع تحرّكاته الميدانيّة النّضاليّة الرّامية إلى الدّفاع عن الحقوق الأساسيّة للمواطنين والمنادية بإطلاق الحرّيات ووقف المظالم القضائيّة وتكريس الوحدة الوطنيّة ويشكر مختلف مكوّنات المجتمع السياسي والمدني التي إنظمَّت إلى هذه التظاهرة
2- يَستنكرُ غياب كافّة وسائل الإعلام العموميّة المرئيّة والمسموعة والمكتوبة وعدم تغطية هذه المسيرة الوطنيّة الحاشدة، ويندّد بالتّعتيم التّامّ عليها ويذكّر المشرفين على كافّة المؤسسات الإعلاميّة العموميّة بأنّ المرفق الإعلامي العمومي المموّل من طرف المجموعة الوطنيّة ملك لكلِ مكوّنات الشّعب التونسي وليس حكرًا على السلطة الحاكمة
3- يَهيبُ بنقابة الصّحفييّن، في ظّل غياب هيئة تعديليّة تعنى بالقطاع السمعي البصري، للإضطلاع بدورها المهني في تحسيس الصّحفييّن العاملين بالقطاع العمومي بضرورة الإلتزام بأدبيّات المهنة وإحترام حقّ الشّعب في النّفاذ إلى المعلومة وضمان التّعدّديّة السّياسيّة والفكريّة وتمكين كلّ القوى الحيّة في المجتمع من التّغطية الإعلاميّة لأنشطتها وتبليغ صوتها للرّأي العامّ بكل حرّية وشفافيّة
تونس في 10 أفريل 2025
بـــــــــيــــــــــــــان