الديوان الوطني للزيت يشرع في عملية شراء كميات من زيت الزيتون

أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي خلال ندوة صحفية نظمتها وزاررة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين 11 نوفمبر 2024، بأن الديوان يشرع بداية من اليوم في عملية شراء كميات من زيت الزيتون في كامل تراب الجمهورية بإعتماد أسعار تأخذ بعين الإعتبار الأسعار المتداولة في السوق الداخلية والعالمية
وأشار الدالي إلى انخفاض أسعار زيت الزيتون من 18 دينارا للتر الواحد في أول الأسبوع إلى 14 دينارا في آخر الأسبوع الفارط
وأضاف الدالي في ذات السياق إلى أن انتاج الزيتون لهذا الموسم يقدر ب 1,7 مليون طن زيتون ما يعادل 340 ألف طن زيت أي بزيادة بـ 55 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط مما سينعكس إيجابيا على الفلاحين والتصدير وكافة المنظومة وفق تعبيره، مشيرا إلى تقدم عملية الجني بنسبة 6 بالمائة
وأشار إلى أن نسبة استخراج الزيت بلغت 18 بالمائة وهي نسبة جيدة مقارنة بالسنوات الفارطة وفق تقديره
وبخصوص مستوى الانتاج العالمي للزيتون، قال الدالي إنه بلغ 3200 مليون طن بزيادة تقدر بـ 29 بالمائة، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية مرتبطة بالعرض والطلب
وأضاف أن إسبانيا عادت إلى نسقها الطبيعي للانتاج بـزيادة تقدر بـ 52 بالمائة كما سجل اليونان زيادة كبيرة في الانتاج بـ 80 وتركيا زيادة في الانتاج بـ 62 بالمائة مقابل نقص في الإنتاج لدى بعض البلدان على غرار إيطاليا التي سجلت تراجعا في الانتاج بـ 33 بالمائة والمغرب بـ 34 بالمائة