الدكتور نائلة السليني تُحذّر من انتشار 800 جهادي في شوارع العاصمة

صباح الخير : 800 بندقية صيد متجهة نحو العاصمة😬 تركية الصنع زادة.. الله أعلم ممكن هدية من الأخ أردوغان..خبر عادي عندكم؟؟ هاو الجماعة بدات تتنظّم..وتهديدات البحيري والهاروني موش أفلام.. تعرفو ماذا يعني؟ يعني الأمر بانتشار 800 جهادي في شوارع العاصمة.. يعني الدخول في حرب الشوارع..يعني الفوضى اللي تحيي الغنوشي وتسيل لعابه.. والعجيب..الشعب والحكومة ..موش هوني..يحتفلو بليلة النص ..حتى نتضربو في النصّ😰😰 يا ولادي فيقو راهي تونس ما نحميوها كان أحنا.. كلنا صوت واحد اليوم للمطالبة بالمحاسبة و قطع لسان كلّ من يحاول التغطية أو الدفاع عنهم
الدكتور نائلة السليني