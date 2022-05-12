الدكتور مصطفي مدبولي يؤدّي زيارة عمل رسميّة إلى تونس

يؤدّي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهوريّة مصر العربية، يوميْ 12 و13 ماي 2022، زيارة عمل رسميّة إلى بلادنا يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية
وستترأس السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشغال هذه اللجنة العليا بمشاركة وفديْن رفيعي المستوى من كلا البلدين
كما ستُشرف السيدة رئيسة الحكومة ونظيرها المصري يوم 12 ماي 2022 على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمشاركة ممثّلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إضافة إلى الإشراف على التظاهرة الثقافية التي تندرج في إطار سنة الثقافة التونسية المصرية 2021 – 2022 برعاية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي
وستكون هذه اللجنة محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقيّ بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة إلى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات