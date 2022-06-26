الدكتور حاتم الغزال يتكفل بمنحة دراسية للتلميذة المتفوّقة في البكالوريا بحاسي الفريد

أكد الدكتور حاتم الغزال، اليوم الأحد 26 جوان 2022،انه سيتكفل بالدراسة الجامعية للتلميذة المتفوقة في امتحان البكالوريا، هدير نصري، والتي كانت تقطع أحيانا 28 كم يوميا للوصول إلى معهدها وذلك عبر تخصيص منحة دراسة شهرية لها طول مدة الدراسة الجامعية
واوضح الدكتور الغزال المختص في علم الأجنة ورئيس قسم أمراض الوراثة بالمستشفى العسكري بالرياض سابقا، أن المنحة المرصودة لهدير ليست صدقة و لا هي تقبل الصّدقة
بل هي منحة تفوّق دراسي خاصة مضيفا : انه سيقع رصد منح ثانية لتلاميذ مجتهدين أمثالها هذه السنة و كل سنة إن شاء الله
وأشار الدكتور حاتم الغزال في ندوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك الى ان هذا النوع من المنح معمول به في كل الدول المتقدّمة و يسند من طرف اشخاص طبيعيين أو مؤسسات وانه هو ايضا حصل على منحة مماثلة عندما تحصّل على شهادة معهد باستور للوراثة في باريس
وقال ان الغاية من إشهار العمليّة هي تحفيز تلاميذ الأرياف على التمسّك بالدراسة و التفوّق فيها و كذلك العمل على تعميمها على عدد أكبر من التلاميذ الذين يستحقون التكريم لنتائجهم الإستثنائية
وتداول نشطاء الفايسبوك خبر نجاح التلميذة هدير نصري ، وتمكنها رغم ظروفها الصعبة من الحصول على معدل 16.17 في امتحان البكالوريا، حيث تتنقل مشيا على الأقدام، في مناسبات عديدة، إلى معهدها بحاسي الفريد، وتقطع 28 كم يوميا في رحلة الذهاب والعودة بين حاسي الفريد مكان معهدها، ومنطقة الهشيم مسقط رأسها
ولاقت مبادرة الدكتور حاتم الغزال الفردية استحسان وتشجيع نشطاء المواقع الاجتماعية الذين ثمنوا هذه المبادرة