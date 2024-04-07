الدكتورة نايلة السليني تقول : منذرالزنايدي غيّب القضيّة التي نعاني منها

صباح الخير، قلت نزور صفحة السيد الزنايدي باش نكوّن فكرة عن الرجل،كلام هادئ وجميل..لكن: يبدو أنّ السيد الزنايدي في حديثه عن الأمن والاطمئنان والسكينة قد غيّب القضيّة التي نعاني منها أو قد يكون تجاهلها وتجنّبها : وهي وضع الإصبع على الدمّل، دمّل هو سبب مباشر في شلل تفكيرنا وحركاتنا، وهو ضد المصطلح البدعة الذي أتحفنا به الغنوشي وأقحمنا في الويلات،. إنّه » التحالف » الذي ولّد الغلبة والتسلّط والفساد
إيه سيدي نغمضو عينينا على قطعة من عمرنا ضاعت وضاع معاها أولادنا وتونس؟؟ بوس خوك وسامح؟ واذا أعطاوك كفّ لقيلهم خدّك الثاني؟..ورجعت حليمة إلى عادتها القديمة؟ ربّما مثل هذه القضايا ما تعنيش السيد الزنايدي..لكن بالنسبة إلينا نحن الغارقين في تراب تونس وليس لنا غيرها فتلك قضية حياة أو موت..ولن توفّق في تونس إن قدمت بهذه العقلية
الدكتورة نايلة السليني