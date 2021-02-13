الدكتورة نائلة السليني تُحذِّركم من أرقام حسن الزرقوني

صباح الخير
ساعة وأنا نقرا في تحاليلكم لسبر الزرقوني.. وباهتة في استنتاجاتكم..توة مصدقين اللي نشرو؟ ربي يهديكم..لتوة ما عرفتو اللي الكذب دينو وديدنه،وهو طريقة للمساومة؟ زيدو انفخو في صورتو.. نذكركم فقط بكذبو في تقرير المرأة للأمم المتحدة 2004 واعتبارو أنّ المرأة في تونس تطالب بتعدد الزوجات بنسبة 85 في المائة .. ولولا الأستاذ محمد الشرفي ، لروحه السلام والدكتورة سكينة بوراوي، ربّي يخليها وأنا، راهو سبر آراؤو الموهوم تنشر في التقرير.. وحرمناه من لحيمة مزهمة بالدولارات…وهذاكا هو سبب خصامي معاه إلى يومنا هذا
أكيد باش يزبد ويرغي كيفما عمل في السابق، وبما أنّو بارع في التزوير توة يخرجلكم ورقة تحمل طابع شريكتو ويقلكم خاطيني.. لكن نجاوبو من الآن : برهانك إن كنت صادقا كان في وريقتك اللي أرسلتها للأمم المتحدة وتحمل طابع الدخول لمكتب الضبط بنيويورك.. ثمّ بالمناسبة يجاوبكم : إذا أنا نكذب، يقلّلي لماذا حذف سبر آرائه من التقرير،والتقرير يشهد على ذلك؟ نعرف راسي صحيح.. وعلى نهج سيدي الشباب نقول: لن أسكت.. لن أسكت.. لن أسكت.. أنا جندية ما نزرتيش
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ملاحظة : بربي الإعلاميين اللي اصطفو معاه في مواجهتنا الأخيرة ينقطوني بسكاتهم، لأنّ خراب تونس يتحملو هوما مسؤوليتو في نسبة كبيرة..برّا نهاركم زين
الدكتورة نائلة السليني