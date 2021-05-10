الدكتورة نائلة السليني تَسْخَرُ مِن ادّعاءِ المشاشو استقلالَه

شدد رٸیس الحکومة علی اسقلالیته وانه لیس تحت رحمة ای حزب ولاسیما حرکة النهضة
(….)انشاء لجنة صلب رٸاسة الحکومة لتقصی خلفیات الموضوع
– فیما یتعلق بموضوع تسریبات راشد الخیاری اکد رٸیس الحکومة انه لایوجد عجز امنی فی الموضوع وان تطبیق بطاقة الجلب العسکریة تخضع لقراءات تقنیة مشددا علی ایقاف الناٸب من قبل المحکمة العسکریة یعطی صور ة سلبیة للخارج لاسیما وان الناٸب تمسک بالحصانة شدد علی ان الوضع الوباٸی خطیر شانه فی ذلک الوضعین الاقتصاد والسیاسي والحکومة مصرة علی النجاح وتجاوز الازمة بالتعاون مع کل الاطراف
صباح الخير حبيباتي
لم يشدّني في بيان الحكومة سوى هذه الفقرة.. وهي شهادة ملموسة على أنّ رئيس الحكومة هاو، بل هو رهين يد لم تعد خفية تحرّكه وتوجّه حركاته.. هذا الكلام ينطق لوحده بسياسة الغنوشي التي يمارس منذ أن اقتنص تونس وجعلها رهينة تحت عجزه: نفس العبارات حفظها كلّ من مرّ على صراط رئاسة الحكومة منذ 2011..لم يتغيّر شي..حتى كأنّ الكلمات جمّدت وكُلّست.. فكم ردّد على آذاننا جمعة بأنّه مستقلّ عن إملاءات الغنوشي.. وكم تلعثم الصيد عندما كان يسأل عن توجيه الغنوشي لاختيارات حكومته.. ثم ينطق في تشنّج أنّه ليس تحت رحمة أيّ شخص؟؟ وكم أذعن الشاهد لاختيارات الغنوشي؟؟؟..ثمّ تطوّر فارتمى في أحضانه بعد أن تناطح السبسي مع الغنوشي ، لا لأسباب مبدئية أو وطنية،فما أبعد السبسي عنها!! والتاريخ سيفتح ملفّه قريبا … وإنّما لأسباب تمسّ مصالح معيّنة..وتحوّل الشاهد بقدرة قادر إلى آلة أوقل سكينا في يد الغنوشي يغرسه في جسد شعب مهزوم.. فكان له أن غاص في ذاكرتنا وفي سلوك مجتمعنا . وغنم من سياسة الشاهد خيرا ما كان له أن يغنمه في وقت قصير.. وتعاظم الغنوشي ليصير تنينا عظيما يلتهم كلّ ما يعترضه..مهمّة هذا التنين أنّه يتقن أفانين اللعبة وأنّه حاذق في التستّر وراء آلته ليعلّقها في ظهر ضحيته فتلقّنه جملا في تحمّل المسؤولية وتخرجه في صورة البطل المغوار.. بطل مهووس بحب الوطن..وبطل يرفض القوالب التي تسعى الأحزاب إلى أن تضعه فيها.. وفي الأثناء يسوّق الغنوشي وفرقته أنّهم « لم يحكموا البلاد بعد.. وأنّهم يتعاملون بمنطق التوافق / المتنافق.. وأنّهم الحزب الأكثر اعتدالا وتواضعا.. والزاهد في الحكم…. » إلى غير ذلك من المخدّرات والمراهم التي تسهّل على الشعب الساذج أن يبتلعها
صنع الغنوشي آلة إعلامية يسهل نزعها عندما تنفذ صلاحية رئيس الحكومة الدمية، وهي آلة تحتفظ بجميع هذه الشعارات.. وسهلة التركيب على أيّ شخص يُقترح لرئاسة الحكومة.. فلا خوف إن نفذت صلاحية الشاهد بما أنّ المشيشي يحمل العناصر الأساسية والثابتة لنموذج رئيس الحكومة الذي نحته الغنوشي حتى يكون بمثابة الحجاب الذي يستر سلوكه الأصلي .. وها نحن اليوم..نعيش نفس السيناريوهات التي عشناها مع جمعة والصيد والشاهد.. فإذا بالمشيشي بمثابة ببغاء يرتّل ما حُفّظ.. وحذار فهو ببغاء طيّع.. لم يستغرق تلقينه وقتا طويلا.. إذ سرعان ما انقلبت صورة المستقلّ التي خرج علينا بها في بداية تعيينه إلى صورة صبايحي غير منسجم مع نفسه، صبايحي متلهّف لأن يتقمّص دور رئيس الحكومة كما حاكه الغنوشي
لذلك اعتبرت أنّ أهمّ ما ورد في بيان الموفمبيك يحمل شعار « اطعم الفم تستحي العين ».. وهو في الحقيقة سياسة تجمير البايت، بما أنّ مدبّرها مكلّف حديثا من الغنوشي.. آه عفوا من المشيشي؟؟ قلت أهمّ ما ورد في البيان نقطتان: الأولى تكمن في الجملة الأولى التي تذكّر بأنّه مستقلّ.. وغاب عنه أنّه في تصريحه يرفع عن الغنوشي الحرج وجميع التتبعات القانونية والقضائية إذا ما كانت محاسبة في يوم ما.. فهو وحده من يتحمّل نتائج هذه السياسة.. وهو وحده من سيواجه السؤال عن الفساد المستشري في البلاد طيلة فترة رئاسته.. وهو من سيحمل وزر الفشل.. والغنوشي في جميع ما نعانيه براء.. يلمع.. نظيف.. فهل إنّ المشيشي يقدّر خطورة هذا التصريح؟؟؟ هل يعلم أنّ الذاكرة الجمعية والتاريخ بصدد تسجيل كلّ شيء؟؟؟
والنقطة الثانية تنسخ الأولى ، وتشهد على أنّ ما يقوله المشيشي إنّما هو إملاء : فالرجل لا يستوقفه من سلوك الخياري كذبه السياسي.. ولا تخابره وتخابر كتلته مع جهات أجنبية.. ولا يعنيه البتّة ما يتضمّنه موقفه من مسّ للأمن القومي… بتاتا.. وإنّما يقف ما هُمس في أذنه قوله: الرجل محصّن.. وایقاف الناٸب من قبل المحکمة العسکریة یعطی صور ة سلبیة للخارج…هههه.. 😂😭وهل بقيت لتونس صورة في الخارج؟؟؟ الصورة الوحيدة التي كرّستها يا سيدي لتونس هي شبيهة بامرأة الرصافي.. فهل تذكر قصيدته؟؟ هل حفظتها في الابتدائي؟؟؟ يبدو أنّ ذاكرتك منعدمة، ولا ألومك .. فأنت ضحية. لا بأس أكتفي بذكر هذه الأبيات
لقيتها ليتني ما كنت ألقاها*** تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها
أَثوابُها رثَّةٌ والرِّجْلُ حافيةٌ ***والدمع تذْرفه في الخدِّ عيناها
بكت من الفقر فاحمرَّت مدامعها*** واصفرَّ كالوَرْس من جوعٍ مُحياها
أرادها الغنوشي متسوّلة ..فكان له ذلك.. لأنّ المال أتاه سهلا بأقنعة من التسوّل جديدة: باسم الإعانات .. وباسم دعم السياسيين اللاجئين…. صارت تونسنا وصرنا معها في سقيفة سيدي محرز: ننتظر إعانة من قطر وقد حرثت أرضنا طولا وعرضا بجمعياتها التي تسميها خيرية.. ونفرح عندما ترسل إلينا الجزائر الأوكسيجان.. وننحني لمصر عندما تتذكّرنا بإعاناتها.. هذه هي تونس اليوم في ظلّ حكم الإخوان.. وبعد أن امتصوا دمها
ضاع بلدي.. قطّعوا لحم بلدي ونشروه طعاما للجوارح.. وفي الأثناء شُتّت أبناؤها .. وجفّ ثديها.. وفاتنا النطق.. وفي الأثناء ينشغل المشيشي بالنظر في كيفية حماية التنين وزعانفه.. وغلق أبواب المحاسبة
واصل سياستك أيها الوطنيّ الغيور.. فتونس لم تعد تؤنس
هذي حكاية حالٍ جئت أذكرها*** وليس يخفى على الأحرار مَغزاها
عذرا على الطول..قلبي معبي.. وحكايتنا طووويلة
الدكتورة نائلة السليني