الدكتورة نائلة السليني تقرأ بهلوانيات الإخواني عبد اللطيف المكي

صباح الخير أحبابي
اليوم يمكن نقول إنّي قارية الخوانجية مليح.. فبحيث الصور البهلوانية المنشورة عن المكّي مقصود بيها رعية الغنوشي اللي يطمح المكّي باش يفكهملو .. وبقية الشعب لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد.. هوتحضير للمؤتمر.. الراجل لا حاجتو بالوزارة ولا والو.. هذاكا اسمو كعك ما يطيّر جوع ..يحب على كرسي الغنوشي.. والصور خارج مسؤولية الوزراة حاملة لرسائل كثيرة، منها رياضتو في قاعة جلوس متواضعة جدّا وركوبو موتور أو بسكلات.. وهي تحمل مضمون واضح: لاني فاسد و عايش على الكفاف كيفكم.. وقانع.. والمقارنة طبعا تأتي غير مباشرة بينو وبين صاحب الفاقة الكبرى الغنوشي إللّي ما خلّى حد في طريقو
الدكتورة نائلة السليني