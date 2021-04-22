الدكتورة نائلة السليني تعتقد أن قيس سعيد انتظر الثغرة التي منها يتسلّل لتحطيم معبد الإخوان

حبيباتي صحّة شريبتكم،هيّا سيدي ثبتو مليييح في صياغة التهم
1/ـ القيام : بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم
2/ــ انتقاد: أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم
3/ــ تعمّد : المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطن
4/ــ التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح
5/ــ ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية
ملاحظات اوّلية : شخصيا سلطنت على نصّ التهم.. وتذكروها مليييح.. لأنّها تهم باش تبقى مصاحبتنا في قادم الأيام.. هي تحكي حال تونس منذ أن افتكّها بنو خونج.. وكلّ تهمة نراها على قياس الغنوشي وجماعتو.. هي سياسته في إرساء التمكين الإخواني القائم على إضعاف الدولة عن طريق اختراق مؤسساتها.. بدءا بالجيش درع الوطن وحاميه من اعتداء داخلي أو خارجي.. والتهم الخمسة تصبّ مباشرة في الأمن القومي
يبدو أنّ الرئيس سعيد أرسى خطّة قانونية لإحكام وثاقهم منذ أن أعلن أنّه قائد أعلى للقوات المسلّحة .. صحيح ضحكتو.. وصحيح ما قدّرتوش قيمة إعلانه، وأنا مثلكم.. لكن تبيّن اليوم أنّه بقي ينتظر الثغرة التي منها يتسلّل لتحطيم معبدهم ، وتحويلهم من قادة إلى قتلة جواسيس سمتهم البارزة تحطيم الدولة.. وطبعا تلك سجيتهم لأنّهم لا ينتعشون سوى فوق الجثث ولا يرتوون إلاّ بدمائنا.. بدا التسخين .. وأقْصِيَ قضاة البحيري.. وإنّها لأيّام عجاف قادمة على بني خونج.. اليوم سعيد بدا بحواشي الخوانجية وسيواصل في الانغماس.. كلّ واحد منّا يقاومهم من موقعو وأنا على يقين أنّ النتيجة كش مات.. قولو آمين.. وربّي يثبت خطة محكمتنا العسكرية.. فالعدل لا يستقيم إلاّ بالاستبداد كما قال ابن خلدون نقلا عن سيليني موش عن تشرشل
لكن حذار مفهوم الاستبداد الخلدوني لا يعني الظلم والديكتاتورية بتاتا بقدر ما يعني الصرامة والحزم وفرض النظام
وهانا نتابع.. وعلى الإعلام أن يرتمي في حلبة التحليل والاستنتاج.. وينزل من على ربوته.. قبل ما تفوتو ليلة الدخول
الدكتورة نائلة السليني