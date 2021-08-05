الدكتورة نائلة السليني تعتبر نذالة بنت صدرين نذالَةً ما بَعْدَها نذالة

بالله سامحوني كليمة لسهام بن سدرين راهي غلبت عليّ : الذكاء والفيانة يفرضو على الإنسان الحرّ عندما تنقلب المعطيات أنّو ينسحب ويغيب على الأقلّ لفترة.. واحترام الإنسان لتاريخو يقتضي منّو ما ينزّلش المستوى.. توة كنت نسمع فيك في موزاييك.. حشمت على روحي مكانك.. حشمت لأنّك أوّل ما عضّيت عضيت أهل الخير وأصحاب الفضل عليك.. بجلوك وقربوك.. وكافؤوك.. حشمت مكانك لأنّك خرجت اللؤم المدفون فيك
اليوم النهضة والغنوشي خايبين ؟؟ اليوم تتبرّأ منهم..شنوة هالجحود؟؟ هل توجد نذالة أشدّ من هذه؟؟ هل هذا جزاء سنمّار؟؟؟وهل تعتقدين أنّ من ينصت إليك سيصدّقك ويطمئنّ إليك؟؟؟ وإلاّ قالولك هالشعب هذا بوهالي كلّ شي يجد عليه؟؟
أنت اليوم تتحدّثين كمن أصيب بحمّى.. الثبات على الرأي حتى وإن كان خطأ يجلب لصاحبه الاحترام ، ولا يستطيع الخصم أن ينهش لحمه..وحتى إذا قررت تقوم بمراجعات موش بهذه السرعة الضوئية التي تعبّر عن انتهازية.. علاه ظهرت لا دين لا ملّة؟؟!! اليوم يامينة الزغلامي خايبة .. يامينة الزغلامي ورفيقاتها اللي هزوك على أكتافهم في 2012 وطلعوك للمنصّة في باب سويقة وأنت محفوفة بالزغاريد؟؟؟ زعمة شكوني هذيكا!!! ربي يستر لا تقول أنا موش إنت.. يزّي ..فك.. اسكت.. ففي الصمت وقار..نقّص.. راك كلّ تصريح يزيد يعرّيك… كبار الحومة مزّالو حيين راهو
الدكتورة نائلة السليني