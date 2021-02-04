الدكتورة نائلة السليني تصرخ : « وا نِسَاءَاه ! » لمحاربة الغنوشي

صباح الخير
سامحوني كان باش نفيقكم من سكرة البارح ..راكم خرجتو عن الموضوع في نهار ضحيتو بيه ب4 من شبابكم.. وتبعتو في اللي يبحث على الهوامش..عيب تنكتو وأمّهات يندبو في وليداتهم ..وزوجات ثكلى.. وصغيرات أيتام.. عيب كيف تلحقوهم كان بالرحمة وتسكرو القوس وترجعو كيف الصرصار تتنافسو شكون فطن بنكتة.. عيب كيف تحطو الشهداء في نفس الخانةمع الخوانجية اللي ماتو وتكتفيو بأنكم تلحقوهم كان بالرحمة.. طلعتو حتى أنتم تتحركو بالفلس..بربي قولولي شنوّة اللي باش يجمدلكم الدم في عروقكم خلّي نجيبو!!! شنوّة اللي يقدر يفيقكم على وضعنا المقرف.. ويخلّيكم تتيقنو أن لا نجاة إلاّ بمواجهة الحقيقة؟؟؟ حاصيلو خدمت ونلت يا غنوشي.. صحّة ليك..أمّا قسما بالله لاني مسَلْمَة .. ونقعد كل صباح نرجْ فيكم حتى تفدّو.. امرأة البسوس طلعت أفضل منّي..صاحت وقالت: وا رجالاه شعلت حرب دامت 40 سنة.. وأنا اليوم باش نصيح : وا نساءاه !! وا بنتاه
الدكتورة نائلة السليني