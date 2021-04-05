الدكتورة نائلة السليني تساند الرئيس فيما يفعله بالإخوان وأذنابهم

صباح الخير
بعدما قريت ردّ الرئيس على مقترح تنقيح قانون المحكمة الدستورية أعلن عن مساندتي لهذا النصّ.. الغاية تبرّر الوسيلة.. ومادامك ضدهم أنا معاك.. ونزيد : واصل يا سيادة الرئيس في تعذيبهم.. واستعمل كلّ فنون التعذيب الفكري واللغوي.. المهمّ ما يوصولوش لغاياتهم.. وكلّ واحد منّا يقاومهم بالطريقة اللي يراها نافذة.. رصّوا الصفوف يرحمكم الله، لأنّ كلّ ثغرة هي ثقب مناسب للغنوشي حتى يتسلّل من جديد لتفرقتنا وتشتيتنا.. وكليمة للحداثيين اللي حاطين رواحهم « فوق النخل » .. رانا فايقين بيكم.. وكل من يسعى إلى التحقير أو السخرية أو الشتم أو التنديد.. فهو بصدد الكشف عن وجه مرتزق .. وصولي.. مكبّش في طريف امتيازات رماوهالو الخوانجية.. أمّا نحن.. فأحرار… والحمد لله.. وما ننحنيو كان… لتونس.. واصل يا سيادة الرئيس وطهّر القصر من نجاسات الفساد اللي لاصقة فيه.. فتلك هي مأموريتك.. أمّا نحن فنتكفّل بالشارع وبما يقولون.. ومعهم أذنابه
الدكتورة نائلة السليني