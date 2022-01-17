الدكتورة نائلة السليني تسأل : كيف يُستأمن الخوانجية ويتركون على راحتهم !؟

لا تستهينوا بهم، فعلاقتهم بالتصفيات الجسدية هي قصّة حبّ ممنوع عاش في السرّ ونما وفرّخ، ولكلّ طائفة منهم قصتها، فلإخوان مصر قصّة عشق للدمّ تختلف عن قصّة إخوان تونس مع الموت
يقدّم أحد زعمائهم المنصف بن سالم شهادة ثمينة ترسم في دقّة بليغة أطوار هذه القصّة وخلّدها في كتابه الموؤود » سنوةات الجمر » أقول موؤود لأنّ الغنوشي أصدر أوامره بسحبه من السوق ولم يتمّ إنقاذ سوى نسخ قليلة
يقول بن سالم القيادي البارز في « حركة النهضة » الذي تولى منصب وزير التعليم العالي بعد الثورة، وكشف الكثير من أسرار « الجهاز السري »، وذلك في سياق حديثه عن محاولتهم اغتيال الرئيس بورقيبة عام 1987: بما أن السلطة عازمة على استئصال الحركة الإسلامية، فإن السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد هو مسك حماسة الشباب وتوجيهها توجيها محكماً رصيناً قصد إجبار السلطة على تراجعها، أو تغيير رأس النظام بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الأمنية والعسكرية التي تتاح لنا
معناه وفي اختصار شديد سياستهم التي صارت بمثابة العقيدة عندهم : يا قاتل يا مقتول.. وبعبارتهم هم » الهدم الهدم والدم الدم » .. زيدو اتكّاو
ويضيف بن سالم وزيرنا للتعليم العالي: أول عمل قمنا به وضع عناصرنا في المواقع الحساسة ليكونوا في أماكن التنفيذ، ثم أحصينا ما لنا من أدوات عمل: دبابات، طائرات، ناقلات جنود، مخازن أسلحة، ذخيرة، قاعات عمليات، هواتف، أجهزة اتصال لا سلكي، مواقع اتصال الوزارات الهامة والرئاسة، الإذاعة والتلفزة، شركة الكهرباء، وتمّ جلب 500 مسدس غازي للغرض
وعن دوره في الجهاز السري يروي بن سالم، قائلاً : « أسسنا لجانا مختصة تعمل كخلية النحل ليلا نهار، من دون كلل أو ملل، حين تم جمع رؤساء اللجان، وقمنا بتقييم الإمكانات وبمسح لكامل تراب البلاد، وما لنا وما يمكن أن يكون ضدنا، ثم اتخذنا قراراً لا يمكن التراجع عنه : « بورقيبة لن يحكم بعد 7/11/1987″، مشيراً إلى الانقلاب الذي كان الجهاز السري ينوي تنفيذه قبل أن يعلم بذلك الجنرال زين العابدين بن علي، رئيس الوزراء آنذاك، ويستبقه بانقلاب أبيض منعا للإصوليين من الاستحواذ على السلطة
ملاحظة : استطاعوا أن يقوموا بمثل هذه الاستراتيجيات وهم خارج الحكم… تخيّلوا ماذا فعلوا في البلاد والعباد طيلة 11 سنة وهم أصحاب السلطة.. والدولة كتاب مفتوح في أحضانهم؟؟؟ احمدوا ربي مازلتو تتنفسو
سؤال: كيف يستأمن هؤلاء ويتركون على راحتهم، والحال أنّ التهم ضدّهم تنتظر أن تخرج في تقارير قضائية ؟؟
إلى هذه الدرجة صارت الحكومة حريصة على نقاوة صورتها مع ما اعتبرت منظّمات دولية؟؟ حتى وإن كلّفنا التضحية بالأحرار؟؟ وأين هم هؤلاء الناعقون والمدافعون عن الجلاّدين عندما يصطدمون بإبادة الأحرار؟؟ لماذا هذا الصمت المريب؟؟ وإخفاء رؤوسهم في الرمال؟؟ هل كتب علينا أن نواجه الإخوان ومن صنعوهم فتضيع جهودنا سدى؟؟
أعتقد اليوم أنّ المهمّة في عنق رئيس الجمهورية، فهو الوحيد القابض على الصلاحيات لتأمين أمن البلاد القومي.. وعندما نواجه الإرهاب فجميع مبادئ حقوق الأنسان تذوب.. وذاك قانون دوليّ.. لأنّنا ومرّة أخرى أمام عقيدة يا قاتل يا مقتول ، ولعلّ في مثال البحيري ومحسن العديلي أفضل نموذج… فقضية البحيري ليست قضية شخصية يتحمّل تبعاتها مجرم.. وقضية محسن ليست تشفيا من شخص حاسد أو منتقم… رجاء ما نخليوش العديلي ياكلها وحدو ويمشي عمرو هباء مثل من سبقه….فليأخذ كلّ ذي حقّ حقّه
الدكتورة نائلة السليني