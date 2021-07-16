الدكتورة نائلة السليني تردّ على الكلب الإخواني ردْوان المصمودي

الدكتورة نائلة السليني تردّ على الإخواني عميل المخابرات الأمريكية المدعو رضوان المصمودي
صباح الخير: زايد ناس بكري قالو الكلب يموت وما ينساش عواه ..والعرب قالو: كلّ إناء بما فيه يرشح . هاك العرّاب سارق التوقيعات هايج ويقول اللي مصر عن طريق الجسر الجوي تجيب في مخابرات لهدم الديمووقراطية العزيزة متاعهم
شنوة تحبوني نقلّو؟
عاد أنتم أصحاب تجارب ونزلتو الميدان من11سنة..وصاحب صنعتك عدوك..وخلعتو البلاد وعملتو فيها شاطح باطح مع القطريين وجماعة التنظيم الدولي..وهتكتو أعراضنا وحليتو الأبواب للأتراك حتى تركونا..وهذاكا بكلّو باسم الديييموووقراطية
تعرفوش كيفاه؟؟ مرحبا بالسيسي وبمصر..ومرحبا بمخابراتهم اللي باش تعتقنا منكم..بما أنّ قدر المصريين إغاثة الضعيف المسلوب..وأحنا اليوم حفاة عراة ..ورديتونا كيفكم عايشين على « يا كريم متاع الله »..سلختولنا وجوهنا..يا
مرحبا بالمخابرات اللي باش تغسلنا من نجاستكم..بما انّ البلاد فقدت من الرجال إلاّ من كان منهم مهموما ببلاده
وكم ارنو إلى أن ينتفض أكثرهم..وكم آمل أن لا تظلّ نساءها تلطم وتهز في راسها و تلطخ ..أحنا صرفنا..صرفنا.. مرحبا بتسوّل يخلع أبواب الكرامة
الدكتورة نائلة السليني